Vous vous êtes déjà demandé quel modèle de véhicule est le plus « patriotique » aux États-Unis, c’est-à-dire celui qui contient le plus d’éléments fabriqués en sol américain ? Eh bien, il y a un organisme qui se penche précisément sur cette question.

Chaque année, l’école de commerce de l’université américaine Kogod produit une liste des véhicules les plus américains de l’industrie, c’est-à-dire comportant le plus de contenu produit à l’échelle nationale.

Pour 2020, c’est le Ford Ranger qui arrive en tête de liste avec 85 % de contenu local.

Le Ford Ranger remplace la version à transmission automatique de la Chevrolet Corvette et la Chevrolet Volt, qui tire sa révérence cette année. Introduit l’année dernière après une interruption de huit ans avec 61 % de contenu national, le Ranger de cette année est maintenant équipé d’un moteur d’origine américaine et obtient 70 % de ses pièces des États-Unis et du Canada, contre 50 % auparavant.

Photo : Chevrolet Chevrolet Camaro 2020

Dans l’ensemble, General Motors (GM) obtient le meilleur pointage en matière de contenu national avec 70,6 % pour ce qui est de ses véhicules assemblés aux États-Unis — contre 70 % l’année dernière et 58,2 % pour l’ensemble de ses modèles. Le contenu intérieur de Ford est passé de 70 % à 67,6 % pour ses véhicules produits en sol américain contre 55 % pour l’ensemble de sa gamme. Chez FCA (Fiat Chrysler Automobiles), le pourcentage est resté pratiquement inchangé avec 64,1 % de contenu intérieur pour les véhicules assemblés aux États-Unis, 55 % pour l’ensemble des autres produits.

Parmi les constructeurs étrangers, c’est Honda qui domine avec 62,6 % de contenu local, toujours pour les modèles assemblés aux États-Unis. Volvo obtient le plus faible résultat avec 30 %.

Après le Ranger, la version à transmission automatique de la Chevrolet Camaro a été le deuxième véhicule avec le plus de contenu national, soit 83 %. La Corvette, ainsi que les camionnettes de taille moyenne Chevrolet Colorado et GMC Canyon, est arrivée ex aequo en troisième position avec 82 %. Les Jeep Cherokee Latitude Trailhawk sont en quatrième position avec 78,5 % de contenu national.

Photo : Chevrolet Chevrolet Corvette 2020

En cinquième position, avec 77,5 % de contenu américain, on retrouve cinq modèles, soit les Ford Explorer (moteur 3-litres), les Cadillac CT4 et CT5, et les Tesla Model S et Y. Vient ensuite le Cadillac XT4 avec 77 %. Au septième rang avec 76 %, on retrouve la Chevrolet Camaro à boîte manuelle, Les Cadillac XT5 et XT6, ainsi que le GMC Acadia.



En huitième position, avec 75,5 % de contenu local figurent les Ford Expedition et Ford Mustang avec moteur EcoBoost de 2,3 litres et moteur de 5 litres et transmission automatique. La neuvième place est l’affaire des Ford F-150 (moteur 5-litres), du Lincoln Aviator, de la Tesla Model 3 (à autonomie prolongée) et du Tesla Model X avec 75 %.

Photo : Lincoln Lincoln Aviator 2020

Enfin, en dixième place, on retrouve le Jeep Cherokee avec 74,5 % de contenu américain.

À noter, l’absence de véhicules Buick, Ram, Chrysler et Dodge dans ce classement Top 10 élargi produit par l'école de commerce de Kogod.