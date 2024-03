Kia doit rappeler 427 407 VUS Telluride en raison d’un problème qui fait en sorte que le véhicule peut avancer ou reculer alors qu’il est à l’arrêt, si le frein de stationnement n’a pas été actionné. Au Canada, ce sont 18 567 exemplaires qui sont touchés.

Les véhicules concernés ont été assemblés entre le 9 janvier 2019 et le 19 octobre 2023, ce qui représente la quasi-totalité des Telluride commercialisés et vendus par la compagnie.

Le problème, tel que décrit sur le site de Transports Canada, est que « sur certains véhicules, le ou les arbres d’essieu pourraient avoir été mal fabriqués. Par conséquent, les cannelures d’arbre d’essieu pourraient être endommagées. Si cela se produisait, le véhicule pourrait bouger s’il est stationné alors que le frein de stationnement n’a pas été appliqué. »

Kia indique dans son document de rappel qu’elle soupçonne que la mauvaise fabrication serait attribuable au travail d’un fournisseur.

On comprend aussi à la lecture des informations que le problème est plus susceptible de se manifester sur les Telluride plus vieux, car c’est le temps qui finit par endommager les cannelures d’arbres d’essieu.

Les premières plaintes envoyées à Kia datent d’avril 2022. À ce moment, des propriétaires signalaient que « la transmission ne se maintient pas en position de stationnement ou que le véhicule se déplace involontairement. »

Évidemment, un véhicule qui se déplace seul alors qu’il est à l’arrêt peut représenter un grave danger. On recommande aux propriétaires de toujours actionner le frein de stationnement pour éviter une situation fâcheuse.

Kia estime que seulement 1 % des véhicules concernés par la campagne sont affectés.

Pour ce qui est de la solution, ce qui apparaît sur le site de Transports Canada porte un peu à confusion. Il est indiqué que « Kia doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire mettre à jour le logiciel du frein de stationnement électronique. »

On ne parle pas de réparations. Ce qu’on comprend, c’est que cette mise à jour va faire en sorte que le frein de stationnement sera enclenché automatiquement à l’arrêt du véhicule.

Selon ce que rapporte le site Automotive News, les concessionnaires vont également inspecter les arbres, les roulements et les supports, et remplaceront les pièces qui ont besoin de l’être.

Les lettres seront envoyées aux propriétaires d’ici le 15 mai.