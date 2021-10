General Motors prévoit de renforcer son offre de VÉ dans les années à venir avec des versions entièrement électriques des VUS Chevrolet Equinox et Blazer. Cette nouvelle a été annoncée par le président de GM, Mark Reuss, dans un discours aux investisseurs cette semaine.

Il est certain que si GM espère atteindre son objectif ambitieux d'avoir, d’ici 2025, 25 modèles entièrement électriques à son nom et que 40 % de sa gamme nord-américaine soit composée de véhicules électriques, l'introduction de modèles de masse plus abordables fonctionnant à l'électricité sera nécessaire. L'entreprise dispose de la Bolt EV et du Bolt EUV, mais les autres véhicules électriques qu'elle propose sont plus coûteux, comme le GMC Hummer EV, la Cadillac Lyriq et le futur camion électrique Chevrolet Silverado.

Mark Reuss en a même rajouté hier, en déclarant que son virage ambitieux vers une gamme largement électrique signifie qu'elle dépassera Tesla pour les ventes totales de VÉ en Amérique du Nord. Pour y parvenir, il faudra certainement que des modèles électriques comme le Blazer et l'Equinox soient en préparation, et d'autres encore.

Photo : Chevrolet Chevrolet Equinox

C'est pourquoi GM se concentre sur des modèles populaires et abordables comme les deux VUS Chevrolet. Selon Mark Reuss, l'Equinox est un produit à grand volume et sa variante électrique commencera à un prix d'environ 30 000 dollars américains. L'idée est la même pour le Blazer, mais celui-ci sera plus cher et la société n'est pas prête à divulguer son plan de prix dans son cas.

Mark Reuss a également fait allusion à un troisième modèle entièrement électrique à venir, mais a refusé de donner des détails sur son format. On s'attend à ce qu'il s'agisse d'un véhicule plus petit, axé sur la ville, qui pourrait se situer en dessous de la Bolt dans la famille des véhicules GM.

Enfin, GM envisage également un ou plusieurs multisegments entièrement électriques sous la bannière de Buick, mais là encore, la société a refusé de donner plus de détails.

Le temps nous en dira plus.