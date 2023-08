Chevrolet dévoile son Blazer EV pour la police

• Chevrolet vient de dévoiler le Blazer EV PPV, une version du modèle électrique conçue spécifiquement pour les forces policières.

Le Chevrolet Blazer EV est l’un des nombreux nouveaux véhicules électriques attendus avec impatience du côté de General Motors (GM). Parmi ceux qui ont hâte de mettre la main dessus, il y a les forces policières qui pourront compter sur une version pensée pour elles.

Chevrolet a dévoilé cette semaine une variante de son VUS électrique prête à être utilisée par la police.

Aperçu du nouveau Chevrolet Blazer EV PPV 2024 Photo : Chevrolet

Le nouveau Blazer EV PPV (Police Pursuit Vehicles) a été développé par GM Envolve, la division de la compagnie qui répond aux besoins des clients de parcs automobiles, y compris les services de police. Les livraisons des premières unités devraient s’amorcer au début de l’année 2024.

GM Envolve, qui propose également des versions PPV des Chevrolet Silverado et Tahoe, entre autres, commencera à accepter les commandes cet automne. Les prix n’ont pas encore été annoncés.

Les modèles vont proposer une configuration à traction intégrale à deux moteurs et offrir une puissance de 498 chevaux et 531 livres-pieds de couple. La vitesse maximale sera d’environ 210 km/h, mais elle pourra être modifiée, au besoin. Quant à la recharge, elle pourra atteindre la puissance de 190 kWh. L’autonomie n’a pas été annoncée. On devine qu’elle sera un peu moindre en raison de l’équipement et du poids supplémentaire que va porter cette version. Aussi, puisqu’on parle d’un véhicule qui sera appelé à se déplacer rapidement, disons que ça va varier selon l’utilisation.

Certaines versions du Blazer EV vont proposer autour de 500 km de liberté.

L'intérieur du Chevrolet Blazer EV PPV 2024 Photo : Chevrolet

Concernant les modifications effectuées au véhicule, on trouve une barre pour le contact à l’avant, des feux supplémentaires, des sirènes, une prise de courant, des supports pour diverses options d’équipement et des interrupteurs au volant pour commander divers éléments. Sont également offerts des sièges et des accents en vinyle résistants, ainsi qu’un mode dormant spécial qui permet au véhicule de rester prêt à être utilisé pendant 50 heures, avec les équipements d’urgence qui demeurent pleinement chargés.

Pour la route et les exigences que peut requérir une poursuite, des pièces de suspension plus robustes sont présentes. Les freins sont également équipés d’étriers Brembo à 6 pistons et de disques de 15,3 pouces à l’avant. Ils sont partiellement cachés derrière des jantes en acier de 20 pouces chaussées de pneus Firestone Firehawk Pursuit.

Chevrolet Blazer EV PPV 2024, coffre Photo : Chevrolet

Des véhicules électriques hyper puissants vont changer la façon dont les poursuites automobiles vont se dérouler. Et c’est sans compter que les agents pourront se pointer en silence à des endroits ciblés et pouvoir compter sur un effet de surprise additionnel.

À surveiller sur les routes américaines d’abord, puis canadiennes ensuite, on le devine.

Chevrolet Blazer EV PPV 2024, avant Photo : Chevrolet

Chevrolet Blazer EV PPV 2024, profil Photo : Chevrolet