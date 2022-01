CES 2022 : Chevrolet présente l’Equinox EV 2024

En plus de présenter la version électrique de sa camionnette Silverado au Consumer Electronics Show de Las Vegas, Chevrolet a dévoilé des images de l’Equinox EV 2024, un modèle qui est attendu à l’automne 2023.

Les premières images partagées montrent un modèle au style foncièrement différent de celui que l’on connaît, mais il faut avouer que c’est plutôt réussi. Le design est futuriste tout en étant actuel, en plus d’être très épuré et fluide.

À bord, la présentation est dominée par deux écrans, dont une unité plutôt massive qui s’impose à la console centrale. Deux images d’intérieur ont été proposées, montrant chacune des habillages différents. Le modèle a été annoncé à un prix d’environ 30 000 $ pour le marché américain et deux niveaux de finition ont été nommés, soit LT et RS. Il faudra bien sûr voir à quoi ressemblera la dotation canadienne ; 2024, c’est encore loin.

Photo : Chevrolet Chevrolet Equinox EV 2024, en gris

Mécaniquement, la compagnie n’a rien dévoilé outre le fait que l’Equinox EV profitera de la technologie de batteries Ultium de General Motors (GM). Cette dernière va servir tellement de modèles à travers la gamme qu’il n’y a aucune surprise dans cette annonce. Aucun mot non plus sur la capacité de la batterie ou sur l’autonomie estimée. On peut imaginer que le tout devrait se situer entre 400 et 500 km, question que le produit se pointe en étant concurrentiel sur le marché.

On aura bien sûr plus de détails sur l’Equinox EV au cours des prochains mois, soit au fur et à mesure que Chevrolet dévoilera plus de détails sur ce nouveau VUS électrique.

Fait intéressant, Chevrolet a aussi confirmé qu’un Blazer tout électrique se pointera aussi en 2023, pour 2024. Rappelons que GM a promis 30 produits tout électriques d’ici 2025, dont une vingtaine seront commercialisés en sol nord-américain.

Photo : Chevrolet Chevrolet Equinox EV 2024, intérieur fig. 1

Photo : Chevrolet Chevrolet Equinox EV 2024, intérieur fig. 2

Photo : Chevrolet Chevrolet Equinox EV 2024, trois quarts avant

Photo : Chevrolet Chevrolet Equinox EV 2024, trois quarts arrière