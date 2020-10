La Genesis G70 s’offre une petite mise à jour esthétique

La marque Genesis a dévoilé hier soir une version mise à jour de sa berline d’entrée de gamme G70. Cette dernière adopte la signature réservée à la nouvelle G80 et au VUS GV80, mais propose aussi d’autres changements. La traction intégrale est maintenant de série au pays et un mode de dérobade (drift) intégrée à la transmission figure aussi sur la liste des ajouts.

Chez nous, la G70 retouchée va être proposée avec les deux mécaniques que l’on connaît déjà, soit un 4-cylindres turbo de 2 litres, ainsi qu’un V6 biturbo de 3,3 litres. Tous les modèles vont jouir d’un nouveau mode de conduite Sport+ qui améliore les performances, aux dires de l’entreprise.

Le V6 de 3,3 litres, avec l’ensemble Sport, est équipé d’un nouveau système de soupape d’échappement variable, ce qui va ajouter une petite touche intéressante à la sonorité, à la hauteur de l’échappement.

Photo : Genesis Genesis G70 2021/2022, arrière

À l’extérieur, le nouveau faciès met de l’avant une grille massive avec des phares quadruples faciles à reconnaître. Derrière, les feux adoptent le même genre d’approche et l’on découvre deux embouts d’échappement et un diffuseur assorti à la couleur de la carrosserie. Un écusson Genesis est aussi bien visible à l’arrière. De nouvelles jantes marquent également le passage d’une version à l’autre, tout comme de nouveaux extracteurs d’air positionnés derrière les roues avant. Ces derniers sont plus efficaces, promet Genesis.

La G70 se pointe de série avec un écran de 10,25 pouces pour le système multimédia. Ce dernier profite d’une fonction de mise à jour en continu pour le système de navigation. La reconnaissance vocale, une caméra à 360 degrés, ainsi que les applications Apple CarPlay et Android Auto sont de la partie.

La berline G70 a été le modèle le plus vendu de la marque Genesis aux États-Unis au cours des neuf premiers mois de l’année. Les ventes ont chuté de 16 % pour s’établir à 7124 unités, mais le tout dans le contexte pandémique. La G70 a également été la plus vendue au Canada où les ventes ont chuté de 22,6 % pour se chiffrer à 674 unités.

Photo : Genesis Genesis G70 2021/2022, avant

La G70 redessinée sera d’abord commercialisée en Corée du Sud, puis sur les marchés internationaux en 2021.

Notez que dans le communiqué de presse du constructeur, on ne fait pas mention de l’année-modèle. Le moment où la berline se pointera pourrait bien être déterminant à ce sujet. Aussi, des changements pourraient caractériser les modèles qui seront vendus chez nous. À suivre.

Photo : Genesis Genesis G70 2021/2022, profil

Photo : Genesis Genesis G70 2021/2022, trois quarts arrière