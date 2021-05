Genesis G70 familiale : malheureusement réservée à l’Europe

Récemment, Genesis nous présentait une version retravaillée de sa berline G70. En Europe, on vient d’avoir droit à la version familiale du modèle et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses lignes sont absolument spectaculaires.

En fait, même si ça demeure une question de goût, on peut l’affirmer haut et fort ; cette variante est plus jolie et a plus de gueule. Malheureusement, comme c’est le cas avec la plupart des familiales qui sont proposées sur le Vieux Continent, cette voiture ne devrait pas traverser l’Atlantique pour nous parvenir.

Ce qui frappe l’œil, c’est cette ligne de toit plongeante qui se rétrécit à l’arrière, jusqu’à sa jonction avec un hayon fortement incliné. Genesis affirme que l’espace de chargement est supérieur de 40 % avec cette version par rapport à la berline et que les sièges arrière se rabattent selon un agencement 40/20/40 pour une plus grande flexibilité.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Genesis Genesis G70 familiale, trois quarts arrière

Photo : Genesis Genesis G70 familiale, portion de toit

Mécaniquement, cette déclinaison va vraisemblablement proposer les mêmes mécaniques que la berline, à savoir un 4-cylindres turbo de 2 litres et un V6 biturbo de 3,3 litres. Un moteur Diesel pourrait également être proposé en Europe.

Lorsqu’elle sera commercialisée de l’autre côté de l’Atlantique cet été, la G70 familiale va se mesurer directement avec les versions familiales de l’Audi A4, de la BMW Série 3 et de la Mercedes-Benz Classe C. Ici, on doit se contenter de quelques raretés, comme l’Audi A4 Allroad et la Volvo V60.

Genesis a toujours le droit de changer d’idée. Chose certaine, même si les gens n’en ont que pour les VUS, il y a fort à parier que cette magnifique voiture pourrait trouver un public de ce côté-ci de la planète.

Photo : Genesis Genesis G70 familiale, arrière

Photo : Genesis Genesis G70 familiale, profil