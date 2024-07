Le Genesis GV60 Magma confirmé pour 2026

• Genesis confirme que le GV60 Magma 2026 entrera en production l’année prochaine.

Au dernier Salon de l’auto de New York, on pouvait retrouver au kiosque de Genesis trois concepts portant une robe orangée, une couleur appelée Magma. Cette dernière préfigurait l’arrivée éventuelle de variantes plus performantes de modèles existants… et à venir.

L’un des trois modèles était un GV60, ce qui trahissait l’arrivée éventuelle et relativement rapide de ce dernier sur le marché. Cette semaine, la compagnie a confirmé le moment où cela allait se produire, soit l’année prochaine.

Notez que les premiers exemplaires du Genesis GV60 Magma 2026 seront destinés à la Corée au cours du troisième trimestre, alors que l’Europe aura droit aux siens au dernier quart de l’année 2025.

On peut donc s’attendre à voir arriver le modèle au début de 2026 chez nous.

L’annonce concernant la suite des choses pour cette variante du GV60 a eu lieu au Festival de vitesse de Goodwood, qui s’est mis en branle hier en Angleterre. Une version « concept » de la G80 héritant du traitement Magma est aussi présente à Goodwood, mais aucune image n’a été partagée.

Genesis confirme sans surprise que la version de production du GV60 Magma va ressembler au modèle qu’on a vu à New York. Le VUS repose un peu plus près du sol, propose une carrosserie légèrement élargie, et va surtout profiter de réglages de châssis uniques et d’une configuration mécanique offrant plus de puissance et de performance.

On peut s’attendre à une configuration semblable à celle qui sert le Hyundai Ioniq 5 N, qui offre 641 chevaux. Il est possible que le représentant de Genesis en offre un peu plus, car après tout, on se trouve chez la marque de luxe du groupe Hyundai.

Le prototype Genesis GV60 Magma, à New York en avril 2024 | Photo : D.Boshouwers

Le prototype Genesis GV60 Magma | Photo : D.Boshouwers