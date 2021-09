Genesis a donné à son tout premier véhicule tout électrique son envol officiel en Corée du Sud ce soir. Le GV60 est construit sur une plateforme dédiée qui, promet la société, maximisera à la fois l'autonomie et les performances du VUS.

« Le GV60 est le premier modèle électrique de conception avec le design le plus dynamique, représentant l'électrification de Genesis. Il établira une nouvelle norme pour les véhicules électriques de luxe avec une performance de conduite puissante et diverses caractéristiques clés qui sont émotionnellement liées aux clients. » - Jay Chang, responsable mondial de la marque Genesis

Luc Donckerwolke, chef de la marque Genesis, a fait une promesse selon laquelle le GV60 « offrira une expérience différenciée qui permettra d'interagir avec les véhicules à la manière bienveillante et attentionnée propre à Genesis. » Cela s'inscrit bien sûr dans la nouvelle philosophie, dévoilée début septembre, qui voit la marque chercher à créer une « gamme de marque de luxe qui interagit avec les conducteurs. »

Extérieur

À l’avant, le design du GV60 reprend les feux à double ligne que nous avons vus introduits lors des révisions récentes des modèles Genesis. Une différence dans le cas de ce véhicule électrique est que la grille est déplacée vers le bas en raison des besoins de refroidissement spécifiques à la nouvelle plateforme électrique. Ce modèle est également le premier véhicule Genesis à présenter un capot à clapet, en fait un seul panneau qui englobe non seulement le capot mais aussi les ailes. Une autre différence concerne un nouvel écusson d'aile, plus fin qu'auparavant.

Photo : Genesis Genesis GV60 2023, trois quarts arrière

À l'arrière, la silhouette aérodynamique présente très peu de contre-dépouilles ou de lignes pour un effet homogène. En même temps, le véhicule a une position large (et un porte-à-faux court) pour souligner son caractère athlétique.

L'empattement est relativement long, à 2 900 mm (à titre de comparaison, celui du GV70 est de 2 875 mm). Quelle est la taille réelle du GV60, avec un tel empattement ? Eh bien, sa longueur totale est de 4 515 mm, soit 20 cm de moins que le GV70. Il est également plus bas de 5 cm et moins large de 20 mm.

Une autre caractéristique notable - bien qu'il soit difficile de l'apercevoir sur les premières images - est ce que l'on appelle le Volt DLO (pour Day Light Opening), un élément chromé partant du haut du pare-brise vers l'arrière en forme de V. Parmi les autres particularités du premier Genesis électrique, citons les rétroviseurs latéraux numériques et les poignées de porte électriques. Les poignées se relèvent automatiquement lorsque le conducteur s'approche de la voiture avec sa clé intelligente.

À l'arrière, le toit de style coupé se termine par un aileron fixe distinctif. L'aile arrière accentue la posture large du véhicule et, bien sûr, nous retrouvons les feux Genesis à double ligne, désormais de rigueur.

Photo : Genesis Genesis GV60 2023, intérieur

Photo : Genesis Genesis GV60 2023, intérieur, fig. 2

Intérieur

Il est peut-être « petit », mais Genesis vante l'intérieur spacieux du GV60. Nous aurons une meilleure idée de la véracité de cette affirmation lorsque nous y monterons. Autrement, un élément central de l'environnement intérieur (autre que l'écran massif qui couvre une bonne partie du tableau de bord) est ce qu'on appelle la sphère de cristal, qui repose sur la section inférieure flottante de la console centrale. Lorsque vous êtes assis avec le moteur éteint, la sphère fournit un éclairage d'ambiance ; allumez le GV60, et la sphère tourne et la fonction shift-by-wire (SBW) apparaît.

Cette console flottante est rendue possible en partie par le plancher plat, lui-même rendu possible par la nature du groupe motopropulseur électrique. L'idée est d'offrir aux occupants le plus d'espace ouvert possible, même dans un véhicule aussi compact.

Plus haut, le grand écran mentionné plus haut abrite le système d'infodivertissement de nouvelle génération de Genesis ; les utilisateurs ont accès à tout, des données de conduite à la navigation en passant par le multimédia, sur un seul écran.

Photo : Genesis Genesis GV60 2023, trois quarts avant

Couleurs

Le GV60 est disponible en 11 couleurs au total, dont quatre sont nouvelles dans la gamme de la marque : São Paulo Lime, Hanauma Mint, Atacama Copper et Atacama Copper Matte. La première de ces couleurs est la nouvelle signature de Genesis pour son véhicule électrique haute performance.

L'intérieur est disponible dans un total de cinq couleurs : Obsidian Black, Torrent Navy, Ash Gray/Glacier White, Monstera Green/Camel Beige et Monstera Green/Glassier White.

Performances

Le Genesis GV60 est basé sur la plateforme E-GMP créée pour soutenir spécifiquement les véhicules électriques. Il peut prendre en charge trois configurations : à propulsion, à quatre roues motrices et une version performance à quatre roues motrices. N'oubliez pas qu'il s'agit là d'un marché mondial, et si l'on se fie à ce que Genesis a fait avec ses derniers modèles, nous pouvons nous attendre à ne voir que des variantes à traction intégrale au Canada.

Tous les modèles sont équipés d'une batterie de 77,4 kWh. La configuration 4RM comprend un moteur de 160 kW pour les roues arrière et un moteur de 74 kW pour les roues avant, ce qui donne une puissance équivalente à 314 chevaux et une autonomie d'environ 400 km (selon le système de certification EV de la Corée du Sud). La variante haute performance est équipée de deux moteurs de 160 kWh, avec une puissance équivalente à environ 429 chevaux et une autonomie maximale d'environ 368 km.

Le GV60 sera doté des modes Boost et Drift, conçus pour accroître le plaisir de conduite. Le premier est une sorte de contrôle du lancement, le second optimise la répartition de la puissance motrice et du freinage. Et si vous avez besoin d'électricité pour autre chose que le véhicule lui-même, sachez que le GV60 pourra servir de source d'énergie mobile - ce que nous avons déjà vu avec la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6.

Il y a une tonne d'autres technologies qui seront présentes dans ce premier véhicule électrique à venir sous la bannière Genesis, mais étant donné que ce qui a été présenté aujourd'hui est pour le modèle du marché coréen, il peut y avoir des différences pour la version nord-américaine. Nous aurons l'occasion de plonger plus profondément dans les innovations et les caractéristiques du modèle lorsque celui-ci fera sa première apparition en chair et en os. Cela devrait se produire dans le courant de l'année 2022.

Photo : Genesis Genesis GV60 2023, en chargement

Photo : Genesis Genesis GV60 2023, en action