Le Genesis GV80 Coupe concept présenté à New York

Genesis GV80 Coupe concept - Feu Photo : D.Rufiange

• Genesis dévoile le concept GV80 Coupe en avant-première du Salon de l’auto de New York.

• Le modèle propose un habitacle qui ne compte que quatre places.

• La marque de luxe a laissé entendre qu’elle aurait d’autres modèles au style plus sportif à nous proposer à l’avenir.

New York, New York – C’est cette semaine qu’a lieu le Salon de l’auto de New York, le deuxième depuis la pause de deux années imposées par la Covid-19. C’est mercredi et jeudi que les journées de presse se dérouleront alors que vendredi, les visiteurs pourront franchir les tourniquets du Jacob Javits Center, situé sur la 11e avenue, entre la 34e et la 38e rue.

En avant-première de la fête, à sa Maison Genesis de New York, la marque de luxe de Hyundai tenait un événement privé réunissant quelques centaines de personnes. Pour l’occasion, elle y a dévoilé un concept, un GV80 retravaillé qui s’est présenté sous forme de coupé.

Une belle surprise, il faut le dire, car ce n’est pas le véhicule que les observateurs anticipaient. Et aujourd’hui, à l’ère numérique, il est plus rare de se faire surprendre. Sur ce plan, l’opération a été réussie.

Genesis GV80 Coupe concept - Trois quarts arrière Photo : D.Rufiange

Quant au véhicule, son style est aussi bien né, mais l’approche n’est pas nouvelle ni révolutionnaire. La concurrence fait de même dans cette catégorie, ce qui explique pourquoi la marque coréenne songe à emboîter le pas. Oui, on parle d’un véhicule concept, mais comme vous pouvez le constater en consultant nos photos, on est plus près du véhicule de production que de l’étude stylistique ici.

Remarquez que la compagnie n’a rien mentionné concernant une éventuelle production. On spécule, tout bonnement.

On vous épargne l’explication un peu ésotérique qui a accompagné la présentation du GV80 Coupe pour aller à l’essentiel. On vous dira simplement que Genesis met ici en scène ce qu’elle définit comme sa dualité, soit le caractère sportif de ses véhicules, ainsi que leur côté élégant. Ça rejoint la philosophie de design de la marque, soit l’athlétisme et l’élégance.

Genesis GV80 Coupe concept - Profil Photo : D.Rufiange

Quant au produit en tant que tel, il se veut inspiré du concept X Speedium Coupe qui avait été dévoilé à ce même Salon de New York l’an dernier. De ce que l’on saisit des informations fournies par l’entreprise, c’est un aperçu de choses à venir chez Genesis. En gros, la compagnie nous a d’abord proposé des VUS plus « pratiques » alors qu’elle souhaite à l’avenir ajouter des variantes « suscitant plus d’émotions. »

Esthétiquement, on reconnaît bien sûr la signature du GV80. Ce qui diffère surtout, c’est la partie arrière plongeante et agrémentée d’un aileron et d’un becquet de forme concave elliptique dont l’objectif est d’offrir un meilleur appui sur la route. Un toit en fibre de carbone vient ajouter au caractère plus sportif de l’utilitaire.

Quant à la couleur, elle exige le port de lunette soleil. Elle représente la lave d’un volcan, tout simplement.

Genesis GV80 Coupe concept - Intérieur Photo : Genesis

À l’intérieur, on retrouve une configuration à quatre places, une approche qu’on a aussi vue ailleurs avec ce genre de modèle. Souvenons-nous des premiers BMW X6 (ils en comptent aujourd’hui cinq).

Genesis GV80 Coupe concept - Vue de l'habitacle Photo : Genesis

Du reste, le cocon est rehaussé par la présence d’un volant à trois branches au design plus sportif, ainsi que de quatre sièges sport (pour ne pas dire de course) recouverts de cuir et de suède. Ces derniers héritent d’un motif carrelé et sont agrémentés de coutures contrastantes reprenant la couleur extérieure.

Bien franchement, c’est plutôt spectaculaire. On se doute bien qu’un modèle de production proposerait quelque chose de plus conventionnel, mais nous serions curieux de voir à quel point un habitacle tel que présenté serait populaire auprès des acheteurs. Quelque chose nous dit que ce serait très prisé.

Notez qu’on retrouve aussi des appliques de carbone à l’intérieur, entre autres à la console centrale, afin de bien demeurer dans le terme de la sportivité.

Genesis GV80 Coupe concept - Roue Photo : D.Rufiange

Mécaniquement, la firme n’avait rien à partager, mais on devine qu’une version de production profiterait des mêmes organes que le GV80 régulier. Ce VUS intermédiaire est soit animé par un 4-cylindres turbo de 2,5 litres (300 chevaux et 311 lb-pi de couple) ou encore par un V6 turbo de 3,5 litres (375 chevaux et 391 lb-pi de couple). Les deux associés à une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

Ce qui pourrait être possible, c’est un peu plus de puissance ou une nouvelle mécanique plus dévergondée pour aller avec la personnalité plus forte du modèle.

Nous allons surveiller ce dossier de près, car la production de ce concept est tout à fait envisageable.

Genesis GV80 Coupe concept - Trois quarts avant Photo : D.Rufiange

Genesis GV80 Coupe concept - Avant Photo : D.Rufiange