New York 2024 : Genesis dévoile le concept électrique Neolun

• Genesis dévoile sous forme de concept le VUS électrique Neolun avant le Salon de New York.

New York, New York — À l’approche du Salon de l’auto de New York 2024, plusieurs constructeurs ont présenté en avant-première les modèles qui feront leurs débuts lors de l’événement. Genesis est allé plus loin et a organisé un événement d’envergure à l’intérieur d’un endroit bien à elle qu’elle tient à New York, soit le Genesis House.

Outre la présentation de son nouveau projet Magma, qui débouchera sur une gamme de véhicules électriques de haute performance, le constructeur coréen a présenté sous forme de concept un gros VUS entièrement électrique, le Neolun (pour New Moon our Nouvelle lune, si l’on mélange un peu de grec et de latin).

Le prototype Genesis Neolun Photo : D.Boshouwers

Selon Luc Donckerwolke, designer en chef de la marque, le modèle s’inspire non seulement de la lune, mais aussi des jarres de porcelaine coréennes en forme de lune. Le design extérieur a été dépouillé de tout élément superflu pour ne laisser filtrer qu’un style simple, épuré. Le concept présenté arbore une peinture bicolore noir de minuit et bleu majestueux, mais sinon, on est effectivement dans la simplicité pure.

Le modèle conserve la forme carrée d’autres VUS à grand format récemment introduits au sein de la famille — notamment le nouveau EV9 de Kia — bien que le concept dévoilé lundi soir ne soit pas un utilitaire à trois rangées, lui qui dispose de sièges pivotants à l’avant. Naturellement, le style carré extérieur comprend la signature double pour les phares et les feux, qui sont désormais la signature de Genesis ; par ailleurs, au service de cette grande simplicité recherchée, tous les éléments lumineux sont entièrement intégrés dans la coque du véhicule.

Espace intérieur du Genesis Neolun Photo : Genesis

Volant, tableau de bord du Genesis Neolun Photo : Genesis

Le prototype Neolun est équipé de portes à ouverture antagoniste et l’espace intérieur large et aéré est chauffé, non pas de manière traditionnelle, mais via le plancher et les panneaux de porte. Les fauteuils pivotants permettent à tous les occupants d’apprécier le contenu de l’écran réglable et de l’écran flexible qui se déploie à partir du pavillon, aux places arrière.

Ce système de chauffage n’est qu’une des nombreuses innovations technologiques que Genesis promet pour ce qui deviendra le VUS électrique phare de la marque. Par exemple, lorsque viendra le temps d’ouvrir les portes du véhicule, des marches latérales électriques s’abaisseront pour faciliter l’accès. À l’intérieur, une chaîne sonore spécialement conçue offrira, promet Genesis, une expérience auditive inégalée ; cette expérience sera renforcée par la sphère de cristal à l’avant (familière au GV60) qui se transforme en un haut-parleur d’aigus.

Comme le veut la façon de faire de Genesis, ce concept n’est pas seulement une étude de design ou une vitrine technologique ; il y aura une version de production. Certains éléments pourraient disparaître d’ici là, par exemple ces portes ou peut-être les marchepieds, nous verrons bien.

Genesis n’était pas prêt à répondre directement à la question visant à savoir quand la version de production du Neolun pourrait être officiellement présentée au monde, si ce n’est pour dire que ce sera « plus tôt que tard ». Cela pourrait signifier une présentation avant la fin de l’année.

Le Genesis Neolun, trois quarts arrière Photo : Genesis

Le Genesis Neolun, arrière Photo : D.Boshouwers

Le Genesis Neolun, avant Photo : D.Boshouwers