Genesis confirme ses plans en matière de véhicules hybrides

• Genesis confirme qu’elle va bientôt proposer des motorisations hybrides avec ses véhicules.

Il y a quelques semaines, nous rapportions que Genesis songeait à introduire des motorisations hybrides avec ses véhicules, une décision conséquente au ralentissement de la croissance anticipée des ventes de modèles électriques en certains endroits à travers le monde. Ces dernières continuent de progresser globalement, mais moins rapidement qu’initialement prévu.

Les constructeurs travaillent donc à ajuster leur offre. Pour Genesis, qui avait promis d’introduire que des modèles tout électriques à compter de 2025, ça implique un changement de philosophie.

Au récent Festival de la vitesse de Goodwood, qui s’est tenu en Angleterre, le responsable mondial de Genesis, Mike Song, a précisé la pensée de l’entreprise lors d’un entretien avec TopGear.

« Il y a cinq ans, nous avions prévu que l’ère des véhicules électriques arriverait très rapidement, et nous voulions vraiment être un chef de file et un perturbateur dans le domaine des véhicules électriques. » Il a ajouté qu’actuellement, les consommateurs semblaient plus intéressés par les modèles hybrides que ceux tout électriques.

Mike Song n’a pas précisé quels modèles hériteront d’une configuration hybride, mais il a souligné que la compagnie l’appliquerait au plus grand nombre possible. Ce qui est à voir, c’est si la compagnie va y aller avec des solutions hybrides, ou plutôt de type hybride rechargeable.

Elle a le choix, considérant qu’à l’intérieur du groupe Hyundai, les deux technologies sont déjà sur le marché.

Genesis GV80 | Photo : D.Heyman

Il est aussi facile d’imaginer que les premiers modèles qui en profiteront seront les meilleurs vendeurs de la marque, soit les VUS GV70 et GV80, dans l’ordre.

« L’électrification reste notre vision » a réaffirmé Mike Song. D’ailleurs, la compagnie continue de commercialiser trois modèles tout électriques, soit le GV60, ainsi que les variantes à batterie du GV70 et de la berline G80. Dans les plans, il y a aussi la version de production du concept Neolun, dévoilé à New York le printemps dernier, qui deviendra le GV90.

À la fin du mois, nous serons du côté de Minneapolis pour mettre à l’essai la version coupée du VUS GV80. Nous aurons l’occasion de poser quelques questions aux dirigeants afin d’en savoir un peu plus sur ce qui nous attend.