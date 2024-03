GM souhaite équiper ses camionnettes d’une rallonge pour la boîte. C’est ce que nous apprennent deux brevets qui ont été récemment déposés par General Motors (GM) auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO : United States Patent and Trademark Office).

Un tel ajout aux modèles permettrait aux propriétaires de profiter de la capacité d’une caisse longue, lorsqu’ils en ont besoin.

L’ironie là-dedans, c’est qu’il n’y a pas si longtemps, les modèles étaient proposés avec des boîtes de huit pieds. Aujourd’hui, les boîtes sont plus courtes, car les cabines sont plus grosses.

Brevet pour une rallonge pour la boite d'une camionnette, fig. 2 Photo : General Motors

L’une des demandes porte le titre : « Pickup Truck Cargo Bed Extension Systems », ce qui peut se traduire par un système de rallonge pour la caisse d’une camionnette. Elle a été enregistrée le 12 mars dernier. Sans trop de surprise, la rallonge permettrait à la boîte de s’allonger sur huit pieds.

Le fonctionnement serait simple. Le hayon et le plancher coulissent vers l’arrière pour allonger l’espace de chargement, avec une option pour des panneaux articulés qui peuvent complètement fermer la zone entre le hayon et les parois de la boîte, afin d’offrir un environnement fermé.

La demande du 12 mars a fait suite à une autre effectuée le 12 février. Celle-ci, qui portait un titre du genre « camionnette équipée d’une boîte dynamiquement ajustable », faisait voir une caisse divisée en deux parties, soit supérieure et inférieure. La première étant fixée au châssis et la seconde pouvant s’allonger pour créer une caisse de chargement plus grande.

GM n’est pas le seul constructeur à travailler là-dessus, alors que Ford a déjà déposé des demandes de brevet pour des caisses extensibles.

Ce qui est certain, c’est que si l’une des compagnies en arrive à proposer ce type de caisse sur le marché, vous pouvez être certain que l’autre répliquera avec une solution qui sera similaire.

Et puisque les deux entreprises ont enregistré des demandes, on peut s’attendre à ce que chacune voudra être la première à le proposer. La course est lancée, en quelque sorte.

Brevet pour une rallonge pour la boite d'une camionnette, fig. 3 Photo : General Motors

Brevet pour une rallonge pour la boite d'une camionnette, fig. 4 Photo : General Motors