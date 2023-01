• GM doit rappeler 140 000 Chevrolet Bolt en raison d’un risque d’incendie.

• Le problème est relié aux prétendeurs des ceintures de sécurité qui peut laisser échapper un gaz qui peut enflammer les tapis en cas de collision.

• Au Canada, 19 898 modèles sont visés par la campagne de rappel.

• Les modèles construits depuis le 26 octobre dernier ne sont plus aux prises avec les pièces potentiellement défectueuses.

La Chevrolet Bolt ne l’a pas eu facile depuis un an. Rappelons le rappel massif de toutes les unités en raison d’un risque d’incendie relié à un problème avec la batterie, problème reconnu par le fournisseur LG.

On se souviendra que la compagnie avait cessé les ventes et la production de son modèle au moment où la nouvelle génération se pointait sur le marché. Ça ne pouvait être plus mal choisi.

Les réparations et les solutions ont été trouvées et le modèle est maintenant sur la route. Mais voilà qu’un autre problème survient et exige un autre rappel important du véhicule, cette fois de 140 000 unités, dont 19 898 se trouvent en sol canadien. Le pépin est aussi relié à un incendie. La bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas attribuable à la batterie.

Incroyable, mais on doit quand même être soulagé chez GM, malgré l’ampleur de la campagne qui est lancée.

Et quel est l’ennui ? Il est relié aux ceintures de sécurité et du tapis du véhicule. Comme situation inusitée, il est difficile de trouver mieux. Selon GM, seulement 1 % des modèles rappelés présente le défaut. Concrètement, les Bolt construites entre le 26 juillet 2016 et le 25 octobre 2022 sont équipés d’un prétendeur de ceintures de sécurité dont le gaz qui se libère en cas de collision pourrait enflammer les fibres du tapis vis-à-vis le pilier B. Ainsi, un incendie pourrait se déclarer à cet endroit.

GM a été mis au courant du problème potentiel le 15 septembre dernier à la suite du signalement d’un incident survenu en Corée du Sud avec une Bolt 2018. Le constructeur a ouvert une enquête en octobre et a malheureusement découvert trois incidents similaires au cours desquels des fibres de moquette ont été enflammées par l’échappement du gaz du prétendeur. La campagne de rappel, lancée le 8 décembre dernier, en est le résultat direct.

Les propriétaires seront contactés à partir du 30 janvier 2023. Les propriétaires devront se rendre chez un concessionnaire pour faire appliquer du ruban adhésif métallique sous le tapis près des prétendeurs des ceintures de sécurité avant. Sur les véhicules de certaines années modèles, le technicien installera également des housses sur les prétendeurs.