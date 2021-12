Le virage électrique est une réalité qui prend forme dans l’industrie automobile. Dans le cas de la majorité des modèles, ça va se faire sans heurts. Cependant, avec des véhicules comme la Porsche 911, une Ferrari, ou encore la Chevrolet Corvette, l’histoire n’est pas la même.

En fait, on a de la difficulté à imaginer ce type de bolide sans moteur à essence, sans le son tonitruant d’une mécanique à essence dévergondée.

Consciente du fait que tout changement à la Corvette est un sujet délicat pour les passionnés, General Motors aurait questionné les propriétaires du modèle actuel, la C8, concernant une éventuelle version tout électrique. C’est ce que rapporte le forum de discussion Mid Engine Corvette qui explique que GM s’est intéressé à la chose, demandant aussi au passage l’opinion des propriétaires sur d’autres détails touchant le véhicule.

En analysant les réponses, on réalise que ça va dans toutes les directions. Certains embrassent l’avenir et sont prêts à l’électrique, mais d’autres ne veulent vraiment, mais vraiment rien savoir. On le comprend bien. Cependant, il est tout aussi intéressant de lire certaines réponses qui nous montrent que plusieurs sont ouverts à une version électrifiée de leur voiture favorite.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Bien sûr, l’échantillon demeure faible, car les propriétaires de C8 ne sont pas les plus nombreux qui soient. Ce qui parle, c’est le fait que GM pose des questions et s’intéresse à l’opinion de ses passionnés. Ça démontre aussi qu’une version tout électrique du modèle est à tout le moins envisagée.

Évidemment, il faudra voir à quel moment les changements toucheront la Corvette. Le modèle actuel est encore nouveau sur le marché, lui qui s’est pointé pour l’année 2020. Il est possible que GM décide de proposer une dernière Corvette à essence avant de passer au tout électrique, mais on demeure dans la spéculation. Ce que l’on sait, c’est qu’une variante partiellement électrifiée est dans les plans, le nom E-Ray ayant déjà été avancé. On a déjà parlé de 650 chevaux dans son cas et d’un possible rouage intégral.

Si ce modèle convainc les plus sceptiques, ça pourrait aider à la transition au tout électrique.