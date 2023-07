General Motors (GM) prévoit investir 632 millions de dollars américains, soit près d’un milliard en devises canadiennes, à l’intérieur de son usine d’assemblage de Fort Wayne, en Indiana, pour la production de la prochaine génération de camionnettes légères du groupe, a annoncé la compagnie hier.

Et qu’on s’entende, on parle ici des versions équipées de moteurs à combustion. Les variantes électriques arrivent pour l’an prochain, mais la transition ne se fera pas instantanément.

L’annonce concernant Fort Wayne survient après que GM a réalisé des investissements dans son usine de camionnettes HD de Flint, au Michigan, puis pour celles d’Arlington, au Texas, qui est responsable de ses VUS pleine grandeur, sans oublier les sommes investies pour son usine de camionnettes d’Oshawa, en Ontario.

Depuis 2013, ce sont plus de 31,6 milliards que GM a investis dans ses usines de production et de distribution de pièces aux États-Unis.

« Aujourd’hui, nous annonçons un investissement important pour la poursuite de nos activités avec nos camionnettes pleine grandeur en préparant l’usine de Fort Wayne pour la construction de la prochaine génération de modèles dotés de moteurs à combustion. Cet investissement reflète notre engagement envers nos fidèles clients et le travail acharné de l’équipe dévouée de Fort Wayne. » - Gerald Johnson, vice-président directeur de GM, chargé de la fabrication mondiale et du développement durable

Dans cette usine sont assemblés les Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500. Les améliorations qui seront apportées là-bas vont permettre d’installer de nouveaux convoyeurs, de nouveaux outils et des équipements dans les zones de carrosserie et d’assemblage général.

Chevrolet Silverado 2023 Photo : V.Aubé

GM n’a pas fourni de détails sur les modèles de prochaine génération ni sur le calendrier de production. On se souviendra que la génération actuelle du Chevrolet Silverado avait été présentée à la presse canadienne en septembre 2018 pour l’année 2019.

GM a aussi déclaré, pas plus tard que jeudi dernier, qu’elle prévoyait investir plus de 500 millions dans son usine d’Arlington, au Texas, où sont fabriqués les Chevrolet Tahoe et Suburban, les GMC Yukon et Yukon XL, ainsi que les Cadillac Escalade et Escalade-V.

Au début de la semaine dernière, GM a annoncé des investissements dans deux usines de Flint — Flint Assembly et Flint Metal Center — pour un total de plus d’un milliard, ainsi qu’un investissement de 280 millions en devises canadiennes à son usine d’assemblage d’Oshawa, en Ontario.