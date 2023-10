• Le début de la production des Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV dans l’usine GM d’Orion à Détroit est retardé.

General Motors (GM) va retarder la production de camions électriques dans son usine d'assemblage d'Orion à Détroit jusqu'à la fin de 2025. Cette décision vise à aligner les capacités de production de l'entreprise avec la demande du marché pour les véhicules électriques (VE) et les investissements en capital nécessaires.

Il est important de noter que ce report n'est donc pas lié à la grève en cours du syndicat UAW (United Auto Workers).

Environ 1 000 employés de l'usine d'Orion se verront offrir la possibilité de transférer vers d'autres usines d'assemblage de General Motors dans le Michigan. L'usine Factory Zero, située à Detroit, est déjà opérationnelle, se concentrant sur l'assemblage du Silverado EV et du GMC Hummer EV. Cette usine devrait ajouter un deuxième quart de travail en 2024, en même temps que le lancement du Sierra EV.

L'usine d'Orion devrait subir un processus complet de réoutillage adapté à la production de camions électriques, un projet qui pourrait entraîner près de deux ans d'inactivité. En lien avec ces changements, GM prévoit de progressivement arrêter de produire à cette usine ses modèles actuels Bolt EV et Bolt EUV.

L'entreprise dit également avoir identifié des améliorations techniques qui renforceront la rentabilité de ses futurs modèles Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV. Ce qui suggère que GM utilisera le temps supplémentaire pour peaufiner ses offres de véhicules électriques, les alignant plus étroitement sur les attentes des consommateurs et les tendances du marché.