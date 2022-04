Autre bonne nouvelle pour l'Ontario et ses travailleurs de l'automobile, General Motors a annoncé cette semaine qu'elle dépensera deux milliards de dollars pour réaménager et moderniser deux usines dans la province, dont l'usine CAMI Assembly d'Ingersoll, en Ontario, qui commencera à assembler des véhicules électriques. L'usine deviendra ainsi la première usine d'assemblage de véhicules électriques dans l’histoire du Canada.

GM augmentera également la production à son usine d'Oshawa, où l'assemblage de la camionnette Chevrolet Silverado (à essence) commencera dans les prochains mois. GM y construit actuellement le Silverado HD, et l'expansion se traduira par l'ajout d'un troisième quart de travail à l'usine, qui accueillera 2 600 nouveaux travailleurs.

La réorganisation de l'usine CAMI se fera également selon un calendrier accéléré, la production de véhicules électriques devant commencer avant la fin de 2022. L'usine Ingersoll se chargera de la fabrication des fourgonnettes de livraison électriques BrightDrop. Rappelons que BrightDrop est une société appartenant à GM qui s'apprête à lancer son modèle Zevo 600 (anciennement EV600), le Zevo 400 (anciennement EV400) devant suivre l'année prochaine. Parmi ses clients à ce jour, on compte FedEx et Verizon.

« Plus tard cette année, notre usine CAMI à Ingersoll commencera la première fabrication de véhicules électriques à grande échelle au Canada avec BrightDrop. Ce partenariat avec les gouvernements de l'Ontario et du Canada aide GM à bâtir une industrie et une chaîne d'approvisionnement en VÉ plus diversifiées, novatrices et durables pour l'avenir. »

- Marissa West, présidente et directrice générale de GM Canada