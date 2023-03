GM travaille sur un écran tactile autonettoyant

• GM a déposé une demande de brevet concernant une technologie autonettoyante pour écrans tactiles.

• Grâce à un procédé faisant appel à la photocatalyse, le nettoyage des écrans se ferait automatiquement, ou sur demande des occupants.

• GM offre des écrans massifs, notamment du côté de Cadillac. Le nettoyage de ces immenses surfaces est un enjeu.

Si votre véhicule est équipé d’un écran tactile, vous aurez remarqué tout comme nous qu’il ne faut pas trop de temps avant de voir ce dernier taché et marqué par des traces de doigts et l’accumulation de poussières. Lorsque le soleil plombe dessus, l’impression de saleté est horrible.

General Motors (GM) pourrait avoir de bonnes nouvelles pour tous ceux que cela dérange. En effet, le géant américain travaille sur un écran tactile autonettoyant. Un brevet à cet effet a été déposé la semaine dernière par la compagnie auprès du bureau américain chargé de la chose (USPTO : United States Patents and Trademak Office).

Le dépôt de la demande a été découvert par le site autoevolution.com. Le système qui est décrit dans le document remis par GM indique que la technologie repose sur un revêtement photocatalytique et une lumière violette pour éliminer les résidus d’huile, les empreintes digitales et autres saletés.

Photo : Cadillac Cadillac Escalade V - Écran tactile

Plus en détail, les informations transmises par GM expliquent que les écrans tactiles dotés de DEL émettent une lumière rouge, verte et bleue qui est visible. La lumière violette de l’unité autonettoyante proposée est une quatrième DEL, cette fois invisible. Elle réagit au photocatalyseur du revêtement transparent de l’écran tactile ainsi qu’à l’humidité de l’air pour nettoyer la surface du verre.

Le brevet de GM indique que ce processus peut être activé manuellement ou automatiquement, en fonction du degré d’exposition au soleil ou selon d’autres circonstances.

Et qu’est-ce qu’un photocatalyseur ? On s’est posé la question et l’on devine que plusieurs d’entre vous feront de même. Selon le site aquaportail.com, « un photocatalyseur est un matériau qui absorbe la lumière pour l’amener à un niveau d’énergie plus élevé et fournit cette énergie à une substance réactive pour provoquer une réaction chimique, la photocatalyse. »Les photocatalyseurs sont définis comme des matériaux qui décomposent des substances nocives sous les rayons solaires contenant des rayons UV. Le procédé photocatalytique permet d’éliminer les odeurs, purifier l’air et nettoyer les surfaces.

Avec des écrans de plus en plus massifs, on l’a vu chez GM, mais aussi ailleurs comme chez Mercedes-Benz, il est normal qu’un constructeur s’attaque au problème de taches et de saletés qui s’accumulent sur les surfaces vitrées.

Évidemment, ne cherchez pas cette technologie demain sur un véhicule GM. Il faudra voir si l’idée va se rendre à la production. En attendant, on va devoir continuer à laver ça en utilisant la bonne vieille méthode ; un bon frottage à la main.