GM ne construira pas de camionnettes pour Nikola

En septembre dernier, une nouvelle intéressante faisait le tour de la toile ; General Motors (GM) avait conclu une entente avec la firme naissante Nikola pour la construction de sa camionnette électrique, la Badger.

GM s’engageait à fournir des batteries, un châssis, des systèmes de piles à combustible et une usine pour la construction de la Badger, le tout en échange d’une participation de 11 % et de 700 millions de dollars dans l’entreprise.

Oubliez ça !

Cette semaine, General Motors (GM) et Nikola ont annoncé un nouvel accord, mais ce dernier ne comprend plus une participation dans l’entreprise et la construction du modèle mentionné. Le nouveau partenariat a trait aux piles à combustible.

Si l’accord initial est tombé, c’est qu’il a été remis en question après qu’un vendeur à découvert ait critiqué Nikola en identifiant l’entreprise comme frauduleuse, ce que Nikola a nié. Finalement, le fondateur de Nikola, Trevor Milton, a démissionné et des agences fédérales ont commencé à enquêter sur les allégations de fraude.

Le nouvel accord, non contraignant, est soumis à la négociation et à un accord définitif, ont déclaré Nikola et GM lors de déclarations séparées.

Dans le cadre du nouveau partenariat, GM fournira son système de piles à combustible pour les semi-remorques commerciales de classe 7 et 8 de Nikola, a déclaré cette dernière. Les entreprises discutent également de l’utilisation potentielle par Nikola du système de batterie Ultium de GM dans ses remorques commerciales.

Les actions de Nikola ont d’abord augmenté de près de 8 % dans les transactions avant l’ouverture des marchés, mais sont ensuite devenues négatives et ont baissé de plus de 16 %. Les actions de GM ont légèrement baissé lors de la journée de lundi.

Nikola a déclaré qu’elle rembourserait tous les dépôts qui ont été placés pour la commande d’un Badger, car le déploiement de ce dernier dépendait d’un partenariat avec un fabricant, GM en l’occurrence.

« Les poids lourds restent notre activité principale et nous nous concentrons à 100 % sur le franchissement de nos étapes de développement pour mettre sur le marché des camions commerciaux à hydrogène propre et à batterie électrique », a déclaré Mark Russell, le directeur général de Nikola, via un communiqué.

GM a déclaré que Nikola paiera d’avance l’investissement nécessaire entourant la nouvelle entente à propos des piles à combustible. Ces dernières seront conçues dans les installations techniques de GM à Pontiac et Warren, dans le Michigan, et construites dans son usine de batteries de Brownstown Charter Township, toujours au Michigan.

Au-delà de tous ces détails « techniques », c’est le consommateur qui se voit privé d’un produit de plus dans l’univers naissant de la camionnette électrique. On verra pour la suite avec la Badger qui semblait prometteuse.