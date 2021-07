GM partage des photos d’une Corvette 1963 à quatre places

Il s’en est dessiné des concepts et des études au cours des années 50 et 60, des modèles tous aussi flyés les uns que les autres, mais surtout des véhicules qui nous montraient que les concepteurs jouaient avec une foule d’idées. Certaines ont vu le jour, d’autres non, bien entendu.

C’est toujours le cas aujourd’hui, mais c’est lorsqu’on jette un regard à ce qui s’est fait dans le passé, et avec un certain recul qu’on réalise que certaines idées ont bien fait de demeurer sur la planche à dessin alors que d’autres auraient eu tout avantage à passer à la production.

GM vient de nous donner de la matière à réflexion en partageant des photos d’une Corvette à quatre places, un concept que la compagnie avait envisagé au début des années, 60. La configuration 2 +2 prenait son inspiration des GT européennes du temps, c’est évident lorsqu’on jette un coup d’œil au modèle. GM souhaitait, avec ce produit, avoir entre les mains une solution de rechange à la Ford Thunderbird qui pouvait accueillir plus que deux personnes.

Pourquoi la Ford Thunderbird ? Rappelons-nous qu’aux débuts des deux modèles (en 1953 pour la Corvette et en 1955 pour la T-Bird), on était en présence de roadsters aux deux adresses. Ce n’est que par la suite que la représentante de Ford a adopté une configuration à quatre places. De toute évidence, on s’y intéressait chez GM.

Malheureusement pour la postérité, la voiture n’a jamais pris la route et a fini par être détruite, comme c’était souvent ce qu’on finissait par faire les prototypes à l’époque.

Imaginez si cette pièce avait été conservée et qu’elle s’était retrouvée dans un musée. Mieux, sur le marché ; elle aurait fait sauter la banque.

Une belle surprise partagée par GM, une qui nous laisse imaginer ce qu’aurait été l’histoire de la Corvette si on était allé de l’avant avec cette approche.

