Au tour du GMC Canyon d’offrir une version AT4

Lorsque GMC a introduit la signature AT4 avec sa camionnette Sierra, l’engouement des amateurs envers cette dernière a été instantané. Il n’a pas dérougi depuis. Sans surprise, la chose ayant été annoncée en août dernier, c’est au tour de la camionnette compacte Canyon d’en profiter. La chose a été confirmée lundi par la division de camions de General Motors (GM), le tout pour l’année 2021.

Cette approche hors route ne doit pas être confondue avec celle de Chevrolet avec la version ZR2 du Colorado. Cependant, elle assure à l’amateur une capacité accrue de son véhicule hors des sentiers battus, fruit d’une série de modifications apportées à sa fiche technique.

Par exemple, les roues en alliage de 17 pouces sont ceinturées par des pneus Goodyear Wrangler DuraTrac de 31 pouces, des gommes conçues pour être au sommet de leur forme lorsque les conditions ne sont pas idéales. Un différentiel arrière Eaton G80 qui peut être verrouillé est responsable de transmettre la puissance aux quatre roues, et ce, en limitant le glissement de ces dernières. Également, une plaque de protection protège la boîte de transfert et un système de contrôle en pente est là pour aider les conducteurs lors de descentes abruptes.

Esthétiquement, les versions AT4 proposent une grille de plus grande dimension avec accents chromés foncés, des inscriptions AT4 aux sièges, ainsi que des crochets rouges pour l’arrimage à l’avant.

Sous le capot, le 2021 Canyon sera toujours servi par un moteur 4-cylindres de 2,5 litres bon pour 200 chevaux et 191 lb-pi de couple avec les versions de base. Ceux qui ont besoin de plus de puissance ont deux choix. D’abord, le bloc V6 de 3,6 litres avec ses 308 chevaux et 275 livres-pieds de couple. Ensuite, la mécanique 4-cylindres turbodiesel de 2,8 litres qui offre 186 chevaux et 369 livres-pieds de couple.

Plus de manuel

Les boîtes automatiques à six et à huit rapports sont toujours au menu, mais GMC a retiré la transmission manuelle à six vitesses du catalogue. Triste.

D’autres modifications vont toucher la gamme pour 2021. La variante Denali, notamment, profitera d’améliorations significatives. Pour l'instant, GMC n'a pas publié de détails ou d'images pour les versions autre que le AT4, mais on sait que la variante de luxe Denali recevra une nouvelle calandre à motifs superposés, des marchepieds latéraux chromés de 5 pouces et un nouveau design de roues de 20 pouces en alliage.