GMC a présenté le nouveau GMC Hummer 2022, une camionnette toute électrique et ultra puissante, de manière éclatante lors du premier match de la Série mondiale ce soir. Voici les premières images.

Le modèle que GM décrit comme un « super-camion unique en son genre" offrira une puissance et un couple sans précédent pour un véhicule de ce type, et ce, tout en ne produisant aucune émission.

« Avec notre architecture Ultium Drive comme base d'une gamme de performances exceptionnellement large, le Hummer EV est parfait pour les clients qui recherchent la capacité, l’économie et la performance. » - Mark Reuss, président de General Motors

Photo : GMC GMC Hummer 2022, trois quarts avant

Le GMC Hummer 2022 est alimenté par les toutes nouvelles batteries Ultium de General Motors et par les unités Ultium Drive de la société. GM estime que le camion aura une puissance de 1000 chevaux et 11 500 lb-pi de couple grâce à trois moteurs séparés dans deux unités d'entraînement Ultium pour donner au système e4WD du nouveau Hummer des capacités remarquables sur route et hors route. D'autres technologies utiles et intuitives viendront compléter l'autonomie et les capacités du camion pour améliorer et élever chaque excursion.

Nous vous présenterons également un rapport complet sur le GMC Hummer 2022, mais pour l'instant nous vous offrons une vidéo de la présentation en ligne ainsi que les premières images du camion.

