Près de deux après l’annonce de l’arrivée d’une nouvelle génération de Hummer, cette fois électrique et au sein de la bannière GMC, les premiers exemplaires du modèle ramené à la vie par General Motors (GM) viennent de prendre la direction des premiers domiciles où ils sont attendus.

Au total, deux douzaines d’unités ont quitté la chaîne de montage hier, selon ce que rapporte le président de GM, Mark Reuss. Lors d’une entrevue accordée à la chaîne CNBC, il a précisé que 17 Hummer étaient prêts à prendre la route. Profitant de la pile Ultium de GM, le Hummer EV est la deuxième camionnette tout électrique à atteindre le marché après le modèle R1T proposé par Rivian.

Les 1200 premières unités du Hummer seront des Edition 1, toutes drapées de la couleur Blanc Interstellaire. Chacun de ces modèles est propulsé par trois moteurs produisant une puissance de 1000 chevaux et un couple de 11 500 lb-pi, selon ce qu’annonce GM. Le produit porte des caractéristiques particulières comme une suspension adaptative réglable en hauteur, des rails de protection et des glissières de sécurité, des pneus de 35 pouces, le dispositif « marche du crabe » qui permet de se déplacer en diagonale, le système de lancement Watts to Freedom (qui permet d’atteindre 100 km/h en quelque trois secondes, ainsi que le système de conduite semi-autonome Super Cruise. L’autonomie est estimée à 529 kilomètres lorsque la batterie de 200 kWh est complètement chargée).

Photo : General Motors GMC Hummer EV

Notez que cette variante n’est pas offerte au Canada.

L’arrivée de déclinaisons moins chères et un peu moins performantes va suivre dans le temps le Canada y aura droit. Dans un an environ, à l’automne 2022, la version EV3X sera proposée. Cette fois, les trois moteurs fourniront une capacité de 800 chevaux et un couple de 9500 livres-pieds pour une autonomie estimée à plus de 500 km. Au printemps de 2023, la déclinaison EV2X verra le jour. Elle va profiter de deux moteurs produisant une puissance totale de 625 chevaux et un couple de 7400 lb-pi, le tout pour une liberté d’environ 500 km. Enfin, au printemps de 2024, le modèle d’entrée de gamme EV2 sera à son tour offert avec un groupe à deux moteurs qui devrait proposer environ 400 km.

L’usine Factory Zero ne produira pas que des Hummer. GM a investi 2,2 milliards de dollars là-bas afin d’en faire sa base de fabrication de véhicules électriques. Les versions à batteries des Chevrolet Silverado et GMC Sierra seront entre autres assemblées à cet endroit, tout comme le taxi robot Cruise Origin.