Auto123 y va d’un premier essai du GMC Hummer EV 2022.

Le Hummer a quitté la route en paria il y a douze ans déjà. Il était devenu la cible de tous les bien pensants et écolos de l’époque. Quelle douce revanche de revenir sur la route en élève qui est maintenant de son temps et qui consomme des électrons. Mais, en y regardant de plus près, est-ce que le Hummer a réellement changé ? Il est toujours aussi imposant, il consomme l’électricité aussi rapidement que son prédécesseur le faisait avec l’essence. C’est donc dire qu’il risque de plaire autant.

Un format taillé sur mesure pour les cousins américains

Aux États-Unis, on mesure l’ampleur de la fortune d’une personne au format du véhicule qu’il possède. Un Américain va toujours essayer de faire l’achat du plus imposant véhicule pour le dollar investi. C’est pour cela que déjà plus de 65 000 personnes ont déjà laissé un dépôt de 100 $ pour acheter la version pickup qui arrive déjà aux États-Unis à 110 000 $ l’unité pour l’Édition 1.

Chez nous, il faudra attendre décembre 2022 avant de voir les premiers pickups et le prix (qui n’est pas encore annoncé) va sans doute vaciller entre 125 000 et 140 000 $. Une version VUS va suivre au printemps 2023. Oui, il y aura des versions plus abordables qui vont débuter autour de 90 000 $ en fonds canadien.

Imposant à tous les niveaux

Le poids de 4 082 kg fait déjà réfléchir. L’ensemble de batteries à lui seul fait 1 326 kg. C’est comme si vous mettiez une Corolla sous le plancher d’un Suburban. La puissance de notre modèle à l’essai est de 1000 chevaux avec plus de 1250 lb-pi de couple au moteur. Il est doté de panneaux de toit amovibles, d'une suspension pneumatique réglable et d'une fonction de direction à quatre roues qui lui permet de se déplacer en « crabe », (nous y reviendrons tantôt).

Quand il est question d’un véhicule de 5,5 mètres de long, 2,2 mètres de large et 2 mètres de haut, la question de l’espace ne se pose pas vraiment. Pour comparer avec des modèles connus, disons que le GMC Sierra a un peu plus de place pour bouger à l'avant, alors que le Hummer EV bénéficie d'un peu plus d'espace pour les jambes à l’arrière.

Vous avez aussi pour le modèle Edition1 quatre panneaux amovibles de toit qui font du véhicule un modèle décapotable surtout pratique pour la Floride, la Californie ou l’Arizona. Nous craignons que ces panneaux gèlent chez nous l’hiver. Ils s’enlèvent en un tour de main et se logent dans des étuis spécialement prévus à cet effet dans le coffre à l’avant.

Un confort à géométrie variable

Heureusement, au volant, le Hummer EV est beaucoup plus maniable et petit à conduire que son format ne le suggère. GMC a trouvé un truc génial : les 4 roues directrices. À basse vitesse, ce système permet aux roues arrière et aux roues avant de braquer. Le mouvement va de 1 tour de roue à l’avant à un maximum de 1,2 tour à l’arrière permettant des mouvements en diagonales et de côté qui permet un rayon de braquage qui est l’équivalent de celui d’une Chevrolet Sonic.

Vous avez aussi le mode « Crabwalk » qui permet un déplacement latéral du véhicule, tout à fait génial.

Parmi les options, le mode d’extraction se sert de la suspension pneumatique de série pour relever la hauteur de la suspension d'environ 6 pouces (149 mm) par-dessus la hauteur maximale régulière pour aider le Hummer EV à négocier des situations tout terrain extrêmes telles que le franchissement de rochers ou le passage à gué.

Il est clair que cette suspension pneumatique ajoute un réel confort à la conduite. Un bon mot aussi pour les sièges qui sont fermes, mais offrent un bon support, malgré le fait qu’ils soient assez amples.

Les bibittes

Dans la colonne des moins, les personnes plus petites trouveront l’accès à bord difficile. Le marchepied devient une nécessité tout comme la poignée à l’intérieur pour s’aider à glisser dans l’habitacle.

Les panneaux de toit sont peut-être bien beaux, mais ils sont bruyants dès que vous dépassez les 90 km/h et les pneus de 35 pouces font sentir leurs présences dans l’habitacle de manière un peu trop sonore considérant qu’il n’y a pas de moteur à essence pour étouffer les bruits venant de l’extérieur.

L’espace pour les passagers est tout à fait respectable, tout comme les nombreux rangements de toutes sortes.

Un bon niveau de technologie

GM inclut de série son système de conduite semi-autonome Super Cruise. Vous avez aussi l'assistance au maintien dans la voie et la surveillance des angles morts, le freinage d'urgence automatisé avec détection des piétons, l’avertisseur de sortie de voie avec assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif avec mode de conduite semi-autonome.

On compte aussi pas moins de 18 caméras partout sur et sous le véhicule qui donne un angle de vue tout autour du véhicule. Très pratique lorsque vous faites du hors route pour voir venir des obstacles devant vous ou voir des roches sous le véhicule. Il y a même des buses de lavage pour nettoyer les caméras qui se remplissent de poussière.

À l’intérieur, vous avez un écran de 13,4 pouces qui sert d'écran d'infodivertissement, et il y a également un tableau de bord numérique de 12,3 pouces. GMC a fait appel à Epic Games, le créateur du très populaire jeu vidéo Fortnite, pour créer les graphiques de l'interface d'infodivertissement. Une foule de fonctions de connectivité sont de série, notamment la fonction Apple CarPlay/Android Auto, une zone internet et le système télématique OnStar de GM.

Trois moteurs électriques

Le Hummer EV Edition1 dispose de trois moteurs électriques, un à l'avant et deux à l'arrière; on parle de 333 chevaux à l’avant et 666 à l’arrière pour environ 1 000 chevaux.

La recharge est à la fois simple et compliquée. Il est possible de recharger sur des bornes de 350 kW. La batterie qui fonctionne sur 400 V (en deux étages) se divise en deux groupes fonctionnant en parallèle. Mais, pour la charge, ils peuvent passer en série, portant alors le voltage à 800 V. On peut alors récupérer jusqu'à 160 km d'autonomie en restant branché 12 minutes. En 400 V, passer de 30 à 90 % prendrait 45 minutes, laissant alors imaginer une puissance de charge d'au moins 150 kW.

Sur une prise de niveau 2 (240-60), GMC annonce une vitesse de charge de 25,75 km à l’heure ou 16 km à l’heure sur une prise 240-40. Si vous n’avez pas de prise à la maison et êtes avec du 110 volts, GM a estimé qu’il vous faudra huit jours et 6 heures pour recharger votre Hummer EV.

Vive les électrons libres

Difficile de rester de glace avec 1 000 chevaux sous le pied droit. Il y aura des configurations de Hummer moins puissante dans les futures éditions. Pour l’Edition1, Hummer a tout mis. Vous avez 24 cellules superposées sur deux étages de 12 qui composent la plateforme du véhicule.

Résultat, la poussée à l’arrêt décoiffe à chaque fois. Grâce au mode Watts to Freedom qui libère toute la puissance disponible, vous arrivez à déplacer les 9 000 livres de cette bête à 100 km/h en trois secondes à peine.

Il est de prime abord difficile à croire qu’un si gros véhicule soit aussi puissant et maniable. Sur la route, vous avez l’impression de conduire un véhicule qui fait la moitié de sa taille. En mode hors route, vous arrivez à vous faufiler dans des sentiers étroits avec un véhicule imposant.

Il ne faut pas oublier la suspension pneumatique qui s’adapte à tous les modes de conduite. Elle se baisse de 50 mm lorsque vous faites de l’autoroute et offre pas moins de trois hauteurs de croisière en mode tout terrain en plus d’un mode d’extraction en option (qui grimpe la garde au sol à 16 pouces au total) pour vous sortir des plus mauvaises situations.

La position de conduite haute favorise une excellente vision périphérique et les 18 caméras en mode hors route permettent d’avoir des yeux partout sur la route y compris de voir des obstacles sous le véhicule et par-dessus les cols aveugles.

Avaleur de watts

Tout comme le Hummer à essence qui consommait de manière honteuse, la consommation d’électrons n’en guère plus reluisante avec le modèle électrique. Les estimations de l’EPA sont de 44,6 kWh/100 km de moyenne dont 41,1 kWh/100 km en ville et… 48,7 kWh/100 km sur autoroute ! Les modèles comme le Hyundai Ioniq consomment pratiquement moitié moins d’énergie. Pas surprenant donc que vous ayez besoin d’une pile de 246,8 kWh (212,7 utilisables) pour réussir à parcourir les 530 km annoncés. Le modèle EQS de Mercedes offre une autonomie semblable avec une pile de 107 kWh.

Conclusion

À bien y penser, le Hummer en version électrique n’est pas plus pertinent que son ancêtre à essence. Il va encore être acheté par des gens qui veulent pavaner devant le voisinage. Ses prouesses hors route sont remarquables, mais personne ne va réellement aller salir ce VUS dans des sentiers infranchissables. C’est la preuve que si vous chassez le naturel, il revient au galop.

On aime

Disposition hors route exceptionnelle

Habitable vaste

Graphisme très clair

Conduite facile pour un si gros camion

On aime moins

Un poids de mammouth

Un encombrement gênant

Une forte consommation d’électrons