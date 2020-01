Au tour du GMC Terrain d’hériter du traitement AT4

Après avoir annoncé que ses modèles Yukon et Canyon allaient recevoir le traitement AT4, GMC annonce que le tour de son VUS Terrain est maintenant venu. Dans le cas de tous ces modèles, il s’agit d’une première. La préparation AT4 est relativement nouvelle chez GMC, elle qui a été introduite avec la camionnette Sierra il y a exactement un an.

Depuis, mis à part les trois derniers modèles cités en introduction, la variante HD de la Sierra en a profité, tout comme le VUS Acadia.

La démarche AT4 n’est pas une affaire uniforme d’un modèle à l’autre, mais présente tout de même une thématique. Avec la camionnette Sierra, par exemple, ça prend la forme d’un ensemble hors route avec boîte de transfert à deux vitesses, d’une suspension surélevée de deux pouces, d’un différentiel arrière pouvant être bloqué, de l’aide à la descente en pente, de plaques de protection, etc. Avec l’Acadia, on parle de pneus tout terrain, de roues noires et de garnitures distinctives à l’extérieur.

Pour le Terrain, on aura davantage droit à ce genre d’attentions. GMC promet une grille chromée au fini foncé ainsi que des éléments extérieurs qui vont conférer au modèle « une confiance accrue en matière de capacité et des technologies avancées. » On verra bien ce que tout cela veut dire.

Le GMC Terrain AT4 va faire ses débuts comme modèle 2021, ce qui signifie qu’il nous sera présenté plus tard cette année, possiblement au Salon de Los Angeles l’automne prochain, ou peut-être à Détroit en juin.