Alors que le Jour de la Terre se pointe à l’horizon, c’est une semaine électrique chez Auto123 alors que nos actualités font le tour de ce qui se fait et de ce qui se trame dans cet univers.

Le service Google Maps informera encore mieux les propriétaires de véhicules électriques pour les aider à trouver des bornes de chargement.

Pour les propriétaires de véhicules électriques, spécialement ceux qui en sont à leurs premiers pas dans cet univers, connaître l’emplacement des stations de recharge publique est essentiel, mais aussi rassurant.

Et selon l’endroit où l’on habite, l’expérience varie, car les réseaux ne se sont pas développés de la même façon partout.

D’où l’importance, lorsqu’on est sur la route, de pouvoir trouver facilement l’emplacement des stations où l’on peut faire le plein d’énergie.

Pour aider les propriétaires de véhicules électriques, Google profite des activités entourant le Jour de la Terre (22 avril) pour annoncer une mise à jour de ses services Google Maps et Google Search, afin qu’il soit désormais plus facile de trouver l’emplacement exact des bornes de recharge. Cela va permettre à tous les utilisateurs de mieux planifier leurs déplacements.

Google donne l’exemple des stationnements à plusieurs étages. Si l’on sait présentement qu’il y a des bornes à l’intérieur d’un endroit donné, on ne sait pas nécessairement à quel niveau ou à quel emplacement précis. Au cours des mois à venir, grâce à l’intelligence artificielle, Google va pouvoir vous informer plus précisément grâce aux commentaires reçus de la part d’autres utilisateurs. Ainsi, vous pourriez retrouver un message vous disant d’entrer dans le stationnement, de vous rendre au niveau 3, de tourner à gauche et ensuite à droite pour trouver l’emplacement des bornes.

Les millions d’avis qui sont publiés chaque jour dans Google Maps vont permettre au service d’actualiser ses informations afin d’offrir une précision inégalée jusqu’à maintenant. Les avis concernant les bornes rencontrées et l’expérience de recharge (type de prise, temps, fonctionnement, pannes ou bris, etc.) pourront également être partagés.

Google met à jour son système pour localiser les bornes de recharge | Photo : Google

Google souhaite également aller plus loin. Elle donne en exemple une situation où vous vous trouveriez sur la route, mais avec une autonomie faible. À ce moment, l’emplacement des chargeurs apparaîtrait sur la carte de Google, avec des informations sur la disponibilité des bornes en temps réel, ainsi que sur leur capacité en kilowatt.

La mise à jour planifiée par Google sera déployée à travers la planète au cours des mois à venir, à commencer par les véhicules qui intègrent déjà les services de l’entreprise.

Et ce n’est qu’un début, car les informations partagées ne vont que se préciser et devenir plus complètes avec le temps. On parle par exemple de savoir, lorsqu’on recherche un hôtel alors qu’on se trouve sur la route, si ce dernier peut vous offrir la recharge et si les bornes sont disponibles.