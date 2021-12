Le gouvernement fédéral compte imposer aux concessionnaires canadiens des quotas de vente de véhicules électriques à partir du début de 2023. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, veut utiliser des quotas pour aider le Canada à rattraper un certain nombre de pays qui ont pris de l'avance à cet égard et qui voient un nombre de modèles électriques vendus sur leur territoire bien supérieur à celui du Canada.

Des quotas similaires sont déjà en place au Québec (depuis 2018) et en Colombie-Britannique (depuis 2020), mais les quotas fédéraux s'appliqueraient aux concessionnaires automobiles de toutes les provinces.

Le Canada s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules de 50 % d'ici 2030, de les éliminer complètement d'ici 2035 et d'atteindre le statut de pays à zéro émissions d'ici 2050. Présentement, le secteur du transport routier est responsable d'environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre du pays ; il jouera donc un rôle clé dans l'atteinte de l’objectif 2050. Le Canada souhaite également que 50 % des ventes de véhicules dans le pays soient des véhicules à émissions zéro d'ici 2030, soit dans huit ans seulement.

Si l'on examine les ventes actuelles de VE au Canada, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Selon la Presse canadienne, les Canadiens ont acheté plus de véhicules électriques au cours des deux dernières années que pendant les huit années précédentes combinées. Mais seulement 3 % des achats de véhicules concernent des modèles entièrement électriques ou hybrides rechargeables.

En 2020, les trois quarts des nouveaux véhicules électriques vendus l'ont été au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Dans les autres provinces, la demande est plus faible, mais l'offre aussi. Bien que ce manque d'offre soit actuellement aggravé par la pénurie de puces électroniques, les nouveaux quotas fédéraux obligeront les concessionnaires automobiles à rehausser leur jeu et à rendre plus facile l'acquisition d'un VÉ par les consommateurs.

Selon le ministre Guilbeault, les quotas mis en place par les gouvernements du Québec et de la Colombie-Britannique ont eu un effet positif sur l’offre chez les concessionnaires et ont fait augmenter les ventes de VÉ. Il croit également que si le Canada prend davantage de retard par rapport aux autres pays en matière d'électrification du parc automobile, il en paiera le prix tant économique qu'écologique.

Voici les pourcentages des ventes de véhicules électriques dans certains pays industrialisés, selon la Presse canadienne :

Norvège - 75 %

Pays-Bas – 25 %

Allemagne - 13,5 %

France - 11,3 %

Royaume-Uni - 11,3 %

Chine - 5,7 %

Canada - 3,5 %

