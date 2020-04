Le Grand Prix du Canada officiellement reporté

La nouvelle n’a surpris personne ; le Grand Prix de Formule 1 du Canada, qui devait se tenir en juin à Montréal, a officiellement été reporté, ont annoncé mardi les organisateurs.

Concrètement, les essais, les qualifications et la course devaient se dérouler du 12 au 14 juin. Jusqu’à ce qu’on prenne la décision de reporter le tout, l’épreuve montréalaise aurait été la première épreuve du calendrier 2020 de Formule 1 en cette année de crise.

« Ce report n’est pas une décision qui a été prise à la légère ou facilement. Au cours du dernier mois, nous avons été en communication constante avec la Formule 1 et les représentants de la ville de Montréal, de Tourisme Montréal et des gouvernements provincial et fédéral. Nous avons entendu les directives émises par les responsables de la santé publique et, conséquence directe de la pandémie, nous suivons les conseils d’experts des autorités. » - Communiqué des organisateurs

Les organisateurs n’ont pas annoncé de nouvelle date, mais ils demandent aux gens de conserver leurs billets. Ils seront informés de leurs options plus tard.

« Nous allons vous accueillir à bras ouverts au circuit Gilles-Villeneuve dès qu’il sera possible de le faire, et ce, en toute sécurité », a déclaré François Dumontier, président et directeur général du Grand Prix du Canada de Formule 1. »

Pas plus tard que la semaine dernière, les organisateurs du Grand Prix de Montréal ont adopté une approche attentiste quant au sort de l’événement 2020, et ce, au moment même où plusieurs grands événements montréalais annonçaient des annulations et des reports.

Le Grand Prix de Montréal, la seule étape canadienne du circuit de Formule 1, attire des dizaines de milliers de touristes et génère des millions de dollars en retombées économiques chaque été.

Au moment d’écrire ces lignes, la présentation du Grand Prix ne tient pas qu’à la situation de la pandémie au Québec ou au pays. Le championnat de Formule 1 est mondial et les responsables doivent évaluer quantité de scénarios afin de tenter de sauver la saison.

