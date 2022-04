Moins de véhicules à l’avenir chez Volkswagen

Volkswagen a toujours été la marque allemande la plus accessible au peuple, celle offrant le plus de modèles abordables. Le nom Volkswagen, rappelons-le, signifie tout bonnement « voiture du peuple ».

Et bien, il faudrait peut-être penser à le changer, car la dernière nouvelle en provenance de l’entreprise va à contre-courant de cette philosophie. En effet, selon ce que rapporte le journal Financial Times, le groupe Volkswagen va supprimer de nombreux modèles à moteur à combustion d’ici la fin de la décennie et vendre globalement moins de véhicules pour se concentrer sur la production de modèles plus haut de gamme et plus rentables.

C’est le directeur financier de l’entreprise, Arno Antlitz, qui l’a confié au Financial Times. « L’objectif clé n’est pas la croissance. Nous sommes plus concentrés sur la qualité et sur les marges, plutôt que sur le volume et les parts de marché ».

Voilà qui contraste avec ce que la compagnie visait comme objectif il y a un peu plus de 10 ans. À ce moment, elle avait clairement indiqué qu’elle souhaitait devenir le numéro 1 mondial avant 2018.

Photo : Volkswagen Le Volkswagen Tiguan R-Line

Arno Antlitz a déclaré que Volkswagen réduirait sa gamme de véhicules à essence et Diesel, composée d’au moins 100 modèles répartis entre plusieurs marques, de 60 % en Europe au cours des huit prochaines années.

Notez que la décision concerne pour l’instant le marché européen. La gamme nord-américaine de Volkswagen ne devrait pas trop être affectée. N’empêche, on a vu ce genre de décision toucher un modèle comme la Golf qui n’est plus vendue en version de base, mais seulement dans ses configurations plus dispendieuses.

Selon le journal, la nouvelle stratégie de Volkswagen est le signe de profonds changements dans l’industrie automobile. Cette dernière a tenté pendant des décennies d’augmenter ses bénéfices en vendant plus de voitures chaque année, même si cela devait se faire sur le dos de rabais et d’incitatifs importants.

Il sera intéressant de voir quelle forme tout cela prendra, surtout avec l’arrivée massive de modèles électriques chez ce constructeur.