Les pneus d’hiver en 2024-2025 : introduction

Auto123.com présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver 2024-2025. Aujourd’hui, un résumé de l’état de la situation dans le domaine. Demain, les pneus d’hiver pour voitures et petits VUS. Dimanche, le dossier sera consacré aux gommes pour les VUS plus imposants et les camionnettes.

Si vous consultez le présent dossier, c’est que vous êtes intéressés par les produits d’hiver offerts par les fabricants. Cela signifie que vous avez à cœur votre sécurité et celle de vos passagers.

Dois-je changer mes pneus d’hiver ?

La première question que l’on doit se poser est à savoir si le temps de changer ses pneus est venu. Si vous vous y connaissez, vous allez vous-même inspecter vos pneus d’hiver avant de les faire monter sur votre véhicule.

La première inquiétude devrait concerner l’usure. Si vous avez les outils nécessaires, dont la jauge de profondeur pour les rainures de la bande de roulement, vous saurez ce qu’il reste de « mordant » de vos pneus. Généralement, il faut éviter que les pneus soient usés à plus de 50 %.

Puis, il y a le facteur temps. Si vous ne parcourez que peu de distance en hiver, il se pourrait que vos pneus soient encore très efficaces. Toutefois, faites attention à ce qu’ils ne soient pas trop « vieux ». Plusieurs constructeurs d’automobiles suggèrent de ne pas dépasser six ans d’utilisation.

D’autres associations professionnelles suggèrent de faire inspecter ses pneus après sept ans, même s’ils sont entreposés correctement durant la saison morte. Les divers matériaux allant dans leur composition peuvent avoir séché. Dans le doute, aussi bien consulter un expert dans le domaine.

Pneu Nexen Winterguard | Photo : Nexen

De quels pneus ai-je besoin ?

On est loin de l’époque où il suffisait d’installer des pneus aux roues arrière, à l’époque où la plupart des véhicules n’étaient qu’à propulsion. Les manufacturiers produisent des pneus pour quantité d’applications spécifiques, car il faut considérer que plusieurs constructeurs offrent des modèles dotés de la motricité aux quatre roues, que l’on retrouve sous différentes formes (rouage permanent, sur demande, etc.).

La glace, plus que la neige

De nos jours, la majorité des routes sont bien déblayées après une chute de neige, ce qui nous laisse souvent une surface très lisse, glissante. C’est ici que le principe d’un pneu d’hiver conçu pour la glace est le plus important.

De toutes sortes

De nos jours, les manufacturiers proposent des pneus d’hiver à multiples fonctions (les plus efficaces sur le marché), des pneus conçus tant pour l’hiver que pour l’été (les pneus homologués). Ils sont pensés pour les gens qui se déplacent peu et pas loin. Ils offrent aussi des pneus pour voitures électriques (surtout plus silencieux que plus efficaces) et d’autres spécialisés pour camionnettes ou pour la conduite hors route (modérée).

Subaru Forester Wilderness | Photo : D.Boshouwers

Quels sont les meilleurs pneus ?

Les pneus d’hiver les plus efficaces, ceux que l’on recommande, sont des produits plus coûteux.

Au fil des années, nous avons mis à l’avant-plan des pneus d’hiver haut de gamme que nous avons testés sur différentes distances ou à long terme sur des véhicules neufs ou plus anciens. Les résultats qui suivent sont basés sur les résultats de ces tests, non sur nos opinions.

Et les moins chers ?

Il sera aussi question de pneus moins coûteux pour les gens qui doivent fonctionner avec un budget plus serré. Certains de ces pneus peuvent surprendre par leur efficacité, mais ils accuseront toujours un certain retard face à ceux des grandes marques.

Enfin, plusieurs ne se fient qu’aux pneus cloutés, craignant la glace par-dessus tout. La plupart ne sont offerts qu’avec des marques de moindre qualité, mis à part quelques exceptions, comme chez Nokian ou Continental. De plus, les pneus cloutés sont souvent interdits dans les stationnements souterrains. Et c’est sans parler du fait qu’ils sont bruyants et peu agréables à la longue.

À éviter

Ces dernières années, plusieurs nouvelles marques, surtout étrangères (asiatiques), sont apparues. À moins d’un changement ou une évolution notable, il est difficile de les recommander ; les commentaires provenant de revendeurs et d’utilisateurs sont peu élogieux. Méfiez-vous des prix au rabais.

À éviter (ou, du moins, à considérer avec attention) les pneus usagés, à moins de bien s’y connaître. Si vous flairez une bonne affaire, faites-vous accompagner d’une connaissance fiable qui saura bien les évaluer (condition, date de fabrication, etc.). Il faut également s’assurer que le pneu est de la bonne dimension pour votre véhicule.

Faites aussi attention aux pneus de dimensions équivalentes, c’est-à-dire de même diamètre extérieur que ceux d’origine, mais avec des jantes plus petites qui accepteront des pneus moins chers. Ces jantes devront alors dégager les freins (dont les dimensions ont augmenté dernièrement).

Sachez que changer les dimensions des roues et des pneus peut influencer le comportement du véhicule en question qui a été conçu pour des roues et des pneus de dimensions spécifiques.

Demain : Les meilleurs pneus d’hiver pour voitures et petits VUS en 2024-2025

Dimanche: Les meilleurs pneus d’hiver pour gros VUS et camionnettes en 2024-2025