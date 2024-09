Auto123.com présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver 2024-2025. Vendredi, nous avons présenté un résumé de l’état de la situation dans le domaine. Hier, il était question des pneus d’hiver pour voitures et petits VUS. Aujourd’hui, on fait le tour des produits pour les VUS plus imposants et les camionnettes. Voir : Les pneus d’hiver en 2024-2025 : introduction Voir : Les meilleurs pneus d’hiver pour voitures et petits VUS en 2024-2025 Dans le présent dossier, il est question de pneus pour VUS plus massifs et camionnettes, mais aussi pour fourgons et véhicules commerciaux légers. Plusieurs des pneus dont il sera question sont des produits reconduits de l’année dernière. Notez que la tendance des dernières années porte sur les pneus à l’approche plus agressive qui sont, de toute évidence, conçus d’abord pour les déplacements hors route. Bien entendu, ils répondent à la demande des automobilistes qui sont attirés par des versions robustes de camionnettes comme les Ford F-150 Raptor et Tremor et même Ranger et Bronco Raptor, les Chevrolet Silverado et Colorado (versions ZR2 et Bison), les GMC Sierra et Canyon AT4, et Jeep Gladiator Rubicon de ce monde, comme les gros VUS Ford Expedition Timberline et versions Z71 de modèles Chevrolet, entre autres. Même les fourgons Ford Transit et Mercedes-Benz Sprinter sont offerts avec la motricité aux quatre roues et pneus très agressifs pour les excursions hors route.

Un camion Ram avec des pneus LT | Photo : É.Descarries

Les pneus LT

Si vous possédez une camionnette plus robuste comme une Ford F-250, une Chevrolet Silverado ou une GMC Sierra 2500 HD, ou encore une Ram 2500 HD, assurez-vous que votre choix sera identifié LT (Light Truck), afin de supporter le poids additionnel que vous pourriez charger. Évidemment, le même conseil s’adresse aussi aux utilisateurs de F-350 ou 3500 HD, mais ici, on s’adresse surtout à des entrepreneurs qui devraient en savoir plus sur ces restrictions. Nokian Hakkapeliitta R5, Outpost et LT3

Le pneu Nokian Hakkapeliitta R5 | Photo : É.Descarries

Nokian a lancé une ligne de pneus homologués pour camionnettes et VUS, l’Outpost vu ici à l’essai sur un Jeep. | Photo : É.Descarries

Comme c’est le cas avec les voitures, notre guide de pneu pour camionnettes commence avec les produits du fabricant finlandais Nokian. Le modèle Hakkapeliitta R5 est tout indiqué pour les déplacements plus « normaux » en situation urbaine ou sur autoroute tant pour son silence de roulement que pour son adhérence malgré l’absence des crampons (optionnels). Toutefois, de plus en plus de conducteurs de camionnettes choisissent la version Outpost nAT qui est un pneu plus agressif, doux et silencieux sur route sèche et très efficace dans la neige et la boue avec une compétence remarquable en situation hors route. De plus, l’Outpost est un pneu « homologué », utilisable autant en été qu’en hiver. J’utilise ce pneu sur un Jeep Wrangler TJ depuis quelques années et il me satisfait pleinement.

Le pneu Nokian LT3 | Photo : Nokian

Enfin, toujours chez Nokian, il faut mentionner l’Hakkapeliitta LT3 qui est véritablement plus robuste, spécifiquement conçu pour les camionnettes réservées pour le travail. Proposé en de nombreuses grandeurs, ce pneu livrable en version régulière ou cloutée peut également être utilisé avec de robustes VUS tels les Bronco Raptor, Jeep Rubicon et Gladiator, et autres. Michelin X-Ice Snow et BF Goodrich T/A KO3

Le pneu Michelin X-Ice Snow | Photo : Michelin

Le pneu BFGoodrich T/A KO3 | Photo : BFGoodrich

Le catalogue Michelin ne manque pas de choix en ce qui a trait aux pneus d’hiver pour camionnettes et VUS. La plupart des produits de la marque française sont à la fois silencieux et efficaces, incluant les plus récents X-Ice Snow et North (ces derniers étant cloutés). Ils sont même disponibles en version SUV (VUS) pour gros véhicules utilitaires. Soulignons que si vous recherchez un produit aussi bon en hiver qu’en été, Michelin offre désormais son pneu homologué Cross-Climate 2 dans la gamme Agilis pour camionnettes et gros VUS. La marque BFGoodrich appartient au groupe Michelin. Il n’est donc pas surprenant que ce soit sous cette bannière que Michelin propose un pneu plus agressif, mais reconnu pour ses capacités hors route où il a déjà fait ses preuves. Depuis l’année dernière, BFGoodrich propose une version améliorée de ce pneu maintenant rebaptisé T/A KO3 qui, lui, est homologué hiver-été. Il est livrable en 33 dimensions pour jantes de 16 à 20 pouces. Notons que la version Commercial T/A Traction est spécifique aux camions plus robustes d’application commerciale.