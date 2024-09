Auto123.com présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver 2024-2025. Hier nous avons présenté un résumé de l’état de la situation dans le domaine. Aujourd’hui, il est question des pneus pour voitures et petits VUS. Demain, ceux pour les VUS plus imposants et les camionnettes. Voir : Les pneus d’hiver en 2024-2025 : introduction Voir : Les meilleurs pneus d’hiver pour gros VUS et camionnettes en 2024-2025 Nokian Hakkapeliitta 10 et R5 (et Nordman North 9)

Pneu Nokian Hakkapeliitta 10 | Photo : Nokian

Pneu Nokian Hakkapeliitta R5 | Photo : É.Descarries

Lancé l’année dernière, le dernier-né de la famille Hakkapeliitta, la version 10, est une évolution de la version 9 que nous avions testée sur une familiale Volkswagen en Abitibi, au Québec. Nous avons pu remplacer les 9 par des 10 l’hiver dernier, mais en version cloutée d’usine. Les Hakkapeliitta 10 se sont avérés fiables et surtout performants sur des routes plus souvent glacées qu’enneigées. Les commentaires reçus de la part d’utilisateurs abondent dans le même sens (avec des versions sans crampons). Nous avons également pu évaluer les R5 installés sur un Porsche Cayenne. À un certain moment, nous avons eu à éviter un animal et freiner sur une route glacée. Les pneus nous ont offert beaucoup de contrôle. De plus, ils se sont avérés très silencieux sur de plus longues distances. Nokian propose un des meilleurs pneus d’hiver, sinon le meilleur sur le marché. Les prix sont plus élevés que celui de pneus de moindre qualité, mais le résultat en vaut le prix.

Pneu Nordman North 9 | Photo : Nokian

En passant, Nokian fabrique aussi un pneu plus abordable, soit le Nordman North 9, lancé l’année dernière. Disponible en version caoutchoutée ou cloutée, il est, ni plus ni moins, une suite améliorée des Hakkapeliitta 9. Moins chers, mais tout aussi recommandable. Michelin X-Ice Snow et North, et Alpin

Le pneu Michelin X-Ice snow sur un petit VUS Volkswagen | Photo : É.Descarries

Depuis plusieurs années, le pneu X-Ice Snow de la marque française Michelin nous a fait oublier le X-Ice qui avait à l’époque suscité des commentaires négatifs. Disons que l’ancienne version du X-Ice était très bonne sur la glace, mais elle manquait de mordant dans la neige. La plus récente version du X-Ice Snow a réglé la question. J’ai pu les essayer quelques hivers sur ma propre Lincoln MKZ à traction. Il n’est pas difficile de recommander ce pneu haut de gamme qui est silencieux, efficace et plutôt endurant, et qui est aussi livrable avec des crampons installés d’usine (version Michelin X-Ice North). De plus, sachez que ces Michelin X-ice Snow et North sont fabriqués ici même au Canada aux usines Michelin de la Nouvelle-Écosse.

Un pneu Michelin de performance monté sur une jante de Polestar électrique. Notez l’inscription « Made in Poland ». | Photo : É.Descarries

Si vous possédez une voiture de performance ou de grand tourisme, vous pourriez regarder du côté de la gamme Alpin de Michelin. Les ayant testés sur des véhicules de presse, j’en ai été satisfait autant dans la neige que sur la glace. Toutefois, puisque ce sont des pneus de performance, ils sont surtout conçus pour la haute vitesse et ils sont plus coûteux. Bridgestone Blizzak

Pneu Bridgestone Blizzak | Photo : Bridgestone

Un Subaru Forester muni de pneus Bridgestone | Photo : D.Heyman