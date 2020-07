Hausse de puissance et de couple pour le Mustang Mach-E

Après le F-150 qui vient d’être présenté et le Bronco qui le sera le 13 juillet prochain, les yeux chez Ford vont se tourner vers le VUS électrique Mustang Mach-E qui doit faire ses débuts au cours des prochains mois.

Et, bonne nouvelle pour ceux qui en ont déjà commandé un ou qui comptent le faire, la compagnie a annoncé une hausse de puissance et de couple pour toutes les variantes.

En avril dernier, une rumeur à ce propos avait circulé et il appert qu’elle a été véridique. Les gains prennent la forme suivante.

Pour la version à autonomie régulière et à propulsion, on parle de 11 chevaux et de 11 livres-pieds de couple, le tout pour un total respectif de 266 et 317. Le gain en kilowatt est de 8 pour s’établir à 198.

En ce qui concerne la variante à propulsion ET à autonomie prolongée, la cavalerie passe à 290 chevaux et le couple à 317 livres-pieds, des croissances respectives de 8 chevaux et 11 livres-pieds. La capacité en kilowatt est passée de 210 à 216.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : D.Boshouwers Ford Mustang Mach-E 2021, profil

Avec le modèle à autonomie régulière et traction intégrale, la puissance est de 266 chevaux et le couple grimpe à 428 livres-pieds. Comme pour la version à propulsion, les gains sont identiques (chevaux, couple et kW).

Enfin, avec la version à autonomie prolongée et traction intégrale, on parle d’une hausse de 14 chevaux et 11 livres-pieds de couple, le tout pour une prestation totale de 346 chevaux et 428 livres-pieds de couple. Au passage, 10 kW ont été ajoutés pour un total de 258.

« Nous sommes déterminés à respecter la promesse du nom Mustang. Ces performances supérieures aux estimations montrent que notre équipe s’efforce de tirer le meilleur parti de ce véhicule afin qu’il ne soit pas seulement synonyme de style, mais aussi de l’âme de la Mustang ». - Ron Heiser, ingénieur en chef du programme du Mustang Mach-E

Les commandes pour le Mustang Mach-E vont s’intensifier au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Les premiers exemplaires devraient être livrés vers la fin de la présente année.