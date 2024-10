Chaque fois qu’une inondation ou une catastrophe naturelle impliquant de l’eau se produit, il faut toujours faire attention comme consommateur, car certains modèles finissent parfois par se retrouver sur le marché.

Ça risque moins d’être le cas avec l’ouragan Helene, car sa violence a souvent laissé des traces importantes sur les véhicules qu’elle a touchées, les rendant inutilisables.

C’est ce qui s’est produit à la concession Kia de Ken Ganley, qui est situé à New Port Richey, en Floride. C’est simple, elle a tout balayé sur son passage, détruisant totalement ou partiellement 672 véhicules qui se trouvaient sur les terrains de l’entreprise. En tout, ce sont 660 modèles neufs ou d’occasion qui ont subi les foudres de mère nature, en plus de 12 modèles appartenant à des clients et qui étaient à l’atelier de réparation.

En entrevue avec Automotive News, Ken Ganley a estimé que la valeur totale des véhicules qui ont été inondés et détruits se situe entre 28 et 30 millions (en devises américaines). Sa franchise d’assurance étant de 5000 $ par véhicule, c’est 3,5 millions qu’il devra payer pour récupérer ses pertes.

Parmi les véhicules détruits, certains ont pris feu et d’autres ont vu leurs coussins gonflables se déployer.

Le concessionnaire de Ken Ganley, lors de l'ouragan Helene | Photo : Ken Ganley Kia

Ken Ganley a appris au petit matin du 27 septembre que sa concession Kia n’avait plus d’électricité, et qu’il y avait jusqu’à deux mètres d’eau à certains endroits. Son stock était alors sérieusement menacé. Finalement, les seuls véhicules qu’il a pu récupérer sont ceux qui ont été conduits à l’extérieur par les employés.

Incroyablement, après le retour de l’électricité le 28 septembre, le dépositaire a ouvert ses portes le 29 alors que les travaux de nettoyage battaient leur plein.

Tout est à rebâtir, cependant. L’homme d’affaires a quand même tenu à souligner que malgré les pertes matérielles, du positif est ressorti de l’expérience sur le plan humain. Le soutien de tous a été noté, y compris les membres de l’association des concessionnaires automobiles de Floride, qui ont proposé d’aider les employés de la concession.

Le fournisseur de produits financiers et d’assurance JM&A Group a offert gratuitement des générateurs pour alimenter l’édifice principal en électricité, et les dirigeants de Kia ont été parmi les premiers et les plus nombreux à se manifester.

« Kia a été incroyable tout au long de l’opération. Ils ont immédiatement mis des voitures à notre disposition », a-t-il déclaré.

De fait, Kia a envoyé une quinzaine de nouveaux véhicules dès le lendemain, a précisé Ken Ganley, ajoutant que 300 à 400 autres étaient attendus bientôt. Des modèles d’occasion provenant de ses autres concessionnaires prendront également la direction de la Floride.

Une histoire parmi tant d’autres tracée dans le sillon de l’ouragan Helene.