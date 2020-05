L’entreprise de location de véhicules Hertz s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites vendredi, incapable de résister aux effets dévastateurs de la pandémie qui a littéralement mis fin aux voyages dans le monde entier et, avec elle, les activités de l’entreprise vieille de 102 ans.

Pour les amateurs d’histoire, rappelons que Hertz a été fondé en 1918 par Walter L. Jacobs. Ce dernier opérait alors un parc composé d’une douzaine de Ford Model T. Il a vendu sa société, initialement appelée Rent-A-Car Inc., à John D. Hertz en 1923.

Aujourd’hui, tristement, cette dernière, basée à Estero, en Floride, croule sous les dettes. Ses prêteurs ont refusé de lui accorder de nouveaux délais pour effectuer ses remboursements vendredi dernier, ce qui a forcé la compagnie à se placer sous la protection de la loi sur les faillites.

Hertz et ses filiales continueront de fonctionner, selon un communiqué émis par la firme. Les principales régions d’exploitation internationales de Hertz et les sites franchisés ne sont pas inclus dans la déclaration, toujours selon le communiqué.

À la fin du mois de mars, Hertz Global Holdings Inc. avait accumulé 18,7 milliards de dollars de dettes avec seulement 1 milliard de dollars de liquidités disponibles.

À compter de la mi-mars, la compagnie — dont les filiales de location de voitures incluent également Dollar et Thrifty — a vu ses revenus disparaître lorsque les voyages ont été interrompus à cause de la COVID-19. Conséquemment, elle a commencé à manquer des paiements en avril. Hertz a également connu des bouleversements au niveau de la direction en nommant son quatrième chef de la direction en six ans le 18 mai dernier.

« Aucune entreprise n’est conçue pour fonctionner avec un chiffre d’affaires nul », a déclaré l’ancienne directrice de la firme, Kathryn Marinello lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de la compagnie le 12 mai dernier. « Les réserves n’ont qu’une durée limitée ».

Photo : Hertz Logo de Hertz

À la fin de mars, Hertz a licencié 12 000 travailleurs et en a placé 4000 autres en congé, a réduit ses acquisitions de véhicules de 90 % et a cessé toutes les dépenses non essentielles. L’entreprise a déclaré que ces mesures lui permettraient d’économiser 2,5 milliards de dollars par an.

Cependant, ces dernières sont survenues trop tard pour la sauver. Hertz est le numéro deux national de la location de voitures devant Avis/Budget, mais derrière Enterprise.

Dans une note envoyée aux investisseurs à la fin du mois d’avril, l’analyste Hamzah Mazari de la firme Jefferies a prédit que son rival Avis survivrait à la crise du coronavirus, mais que Hertz n’avait qu’une chance sur deux « étant donné qu’elle avait plus lente à réduire ses coûts ».

Le dépôt de bilan de Hertz sous la protection de la loi sur les faillites n’a pas été une surprise. Dans son rapport du premier trimestre déposé début mai auprès des autorités de régulation des marchés financiers, la société a déclaré qu’elle pourrait ne pas être en mesure de rembourser ou de refinancer sa dette et qu’elle pourrait ne pas disposer de suffisamment de liquidités pour poursuivre ses activités.

« La direction a conclu qu’il existe un doute important quant à la capacité de la compagnie à poursuivre ses activités dans l’année suivant la date de publication de ce rapport trimestriel », avait-elle déclaré.

Dans le cadre d’une restructuration au titre du chapitre 11, les créanciers devront se contenter d’un remboursement partiel, mais la firme continuera probablement à fonctionner.

Hertz n’est pas la première entreprise en difficulté à être poussée à la faillite par la crise du coronavirus. Elle rejoint la chaîne de grands magasins J. C. Penney, ainsi que les magasins Neiman Marcus, J.Crew et Stage Stores.