Hertz fait l’acquisition de 100 000 Tesla

Une nouvelle majeure est tombée cette semaine du côté de l’entreprise de location de voitures Hertz. Cette dernière a annoncé avoir commandé 100 000 Tesla, un geste qui va lui coûter 4,2 milliards. Comme le rapportait le site Bloomberg ce matin, il s’agit du plus gros achat de véhicules électriques à ce jour par une entreprise.

Les modèles vont commencer à apparaître dans les aéroports et autres sites de location le mois prochain. Le déploiement va se poursuivre jusqu’en 2022 et compte même sur des emplacements européens.

Hertz a également annoncé que les consommateurs qui vont louer une Tesla Model 3 avant le 1er février 2022 et qui utilisent le réseau de recharge de Tesla profiteront de recharges gratuites.

L’annonce ne précise pas si les 100 000 unités commandées sont toutes des Model 3, mais aucun autre véhicule de l’entreprise n’est cité. Au final, 20 % des véhicules proposés par Hertz seront électriques.

Photo : Hertz Des Tesla Model 3 devant un magasin Hertz

Une grande partie de cet accord, bien sûr, est que les clients de Hertz pourront utiliser le vaste réseau de Tesla. Hertz a également déclaré qu’elle installera des « milliers » de chargeurs aux États-Unis et en Europe. Hertz prévoit d’installer des stations de recharge rapide de niveau 2 et à recharge rapide (courant continu) dans 65 villes d’ici à la fin de 2022 et dans plus de 100 d’ici à la fin de 2023. Le géant de la location a cependant fait allusion à la « pénurie de puces à semi-conducteurs ou à d’autres contraintes » comme des raisons qui pourraient retarder le processus. N’empêche, on est sur la bonne voie.

Hertz promet également des réservations plus rapides grâce à une fonction spécifique aux véhicules électriques sur l’application Hertz.

Et si vous vous demandez s’il s’agit d’une première pour Hertz, et bien la réponse est non. En 2011, l’entreprise proposait ses premiers véhicules électriques et en 2013, des Tesla Model S pouvaient être louées dans les aéroports de la Californie. En 2017, Hertz et Entreprise déclaraient toutefois au magazine Car and Driver qu’elles réduisaient leur offre de véhicules électriques en raison de la faible demande.

Les choses changent rapidement. De plus, dire qu’il y a un peu plus d’un an, on parlait des difficultés financières que vivait Hertz en raison de la pandémie. En mai 2020, la compagnie se plaçait d’ailleurs sous la protection de la loi sur les faillites.