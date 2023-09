Hier soir, Tesla a finalement présenté sa berline Model 3 2024 du côté de l’Europe, une version qui profite de rafraîchissements esthétiques qui sont les bienvenus. Son faciès est plus élégant, son habitacle mieux insonorisé et doté de matériaux plus nobles, et son offre technologie est bonifiée.

À l’avant, on remarque le design plus mince des phares, ainsi que la présence d’un pare-chocs plus épuré, sans phares antibrouillard. À l’arrière, on a aussi revu les feux qui proposent des accents brillants à DEL. Les jantes arborent aussi un nouveau design.

Vous allez reconnaître la Model 3, car les changements ne sont pas majeurs, mais ils sont suffisants pour que vous puissiez facilement distinguer une version 2024 de toutes celles proposées avant.

Tesla Model 3 2024, volant, tableau de bord Photo : Tesla

Tesla Model 3 2024, intérieur Photo : Tesla

L’intérieur de la Tesla Model 3 2024

Ici, les changements sont plus importants. Le tableau de bord a été redessiné et inclut désormais un éclairage d’ambiance intégré, des buses d’aérations s’étendant sur la largeur de l’habitacle, ainsi qu’un nouveau volant qui ne compte plus sur les bras pour les clignotants et la transmission. La qualité des matériaux est aussi plus noble. Enfin, une amélioration des matériaux isolants devrait offrir une meilleure expérience sur la route.

La console centrale accueille pour sa part deux plaques pour la recharge sans fil d’appareils cellulaires. La chaîne audio gagne 3 haut-parleurs pour en compter 17. Les sièges chauffants et ventilés sont offerts de série sur cette version européenne du modèle.

À l’arrière, les occupants vont pouvoir profiter d’un nouvel écran de huit pouces, placés à l’extrémité arrière de la console centrale. Cette unité va permettre aux passagers de contrôler la climatisation et le divertissement à partir de leur place. Ils pourront même visionner des films sur cet écran.

Tesla Model 3 2024, avant Photo : Tesla

Notez que les changements devraient être les mêmes pour les modèles réservés à l’Amérique du Nord. Tout sera à confirmer.

Sur le site web européen de Tesla, des variantes à propulsion et à traction intégrale apparaissent, mais la variante Performance est pour le moment absente. Les données reliées à l’autonomie sont les mêmes, mais une fois de plus, attendons de voir ce qui en sera de la dotation pour l’Amérique du Nord.

On le devine, l’essentiel des changements apportés concerne l’esthétisme et la présentation. Le dévoilement de la version nord-américaine est attendu avant la fin de la présente année.

Tesla Model 3 2024, profil Photo : Tesla