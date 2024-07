La Honda Civic 2022, avec 248 816 milles | Photo : Weeksmotors.com

• Une Honda Civic 2022 est à vendre avec déjà plus de 400 000 km au compteur.

• Le propriétaire faisait la navette très fréquemment entre Houston et Dallas.

• Le rapport Carfax indique que les changements d’huile ont été effectués… aux deux semaines.

Il n’est pas rare que l’on vous raconte l’histoire d’un véhicule ayant accumulé un nombre impressionnant de kilomètres au cours de son histoire. Des modèles avec plus de 500 000 km, ce n’est plus une exception.

Parfois, on trouve même des véhicules qui ont roulé sur 1,0 ou 1,5 million de kilomètres. Ce qui est plus rare, c’est de trouver un modèle qui a accumulé énormément de bornes en peu de temps. C’est ce qu’on a pu découvrir entre autres sur le site du magazine Car and Driver qui nous raconte le cas d’une Honda Civic 2022 ayant parcouru 248 816 milles (ou un peu plus de 400 000 km) depuis sa mise en service.

Considérant que ce modèle est arrivé sur le marché au début de l’été 2021, ça signifie qu’au mieux, il roule depuis un peu moins d’une année et demie. Disons 16 mois. Faites le calcul, ça nous donne une moyenne de 25 000 km… par mois. C’est un peu moins de 1000 km par jour.

Ça dépasse l’entendement. Pourtant, le rapport Carfax confirme que le modèle a bel et bien roulé cette distance, comme en témoigne une visite régulière à l’atelier pour un changement d’huile… aux deux semaines.

La Honda Civic 2022 - Avant | Photo : Weeksmotors.com

Et comment est-ce qu’une voiture peut accumuler autant de kilomètres en si peu de temps ? Il s’avère que l’ancien propriétaire faisait des trajets quotidiens entre Dallas et Houston à titre de coursier médical. Le magazine Car and Driver rappelle l’histoire d’un type occupant une fonction similaire. Il ajoutait environ 320 000 km par année à son véhicule.

La distance entre Houston et Dallas est d’environ 400 km.

Le modèle est présentement à vendre à un prix d’environ 18 000 $. C’est peu pour un modèle 2022, mais considérant son important kilométrage, prendriez-vous le risque à ce prix ?

En 2018, Hyundai avait racheté la Hyundai Elantra d’une femme qui avait accumulé 1,6 million de kilomètres en seulement cinq ans. On a aussi vu la même chose chez Toyota alors qu’on avait racheté une camionnette Tundra 2007 ayant parcouru plus d’un million de kilomètres afin de l’étudier.

Toutefois, Honda a déclaré au magazine Car And Driver qu’elle n’avait pas l’intention de racheter cette Civic. Elle s’est contentée de souhaiter que le prochain propriétaire puisse accumuler autant de kilométrage avec cette voiture.