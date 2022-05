Honda partage des images de son CR-V 2023

Honda CR-V 2023

Au cours des prochains mois, Honda va nous présenter la nouvelle génération de son plus populaire modèle, le CR-V. En prévision de ce moment important pour elle, la compagnie a partagé d’autres images de son modèle, confirmant au passage qu’on aura droit à une évolution du design et non à une révolution.

Honda est reconnue pour son côté conservateur ; il n’y a donc aucune surprise.

Concernant les photos partagées, ce sont les premières. En effet, rappelons-nous que notre premier aperçu du modèle était en fait le résultat de photos d’espion. Les photos montrent une partie du style que l’on va retrouver à la fois à l’avant et à l’arrière du modèle. Selon ce qui a pu être aperçu par des espions qui ont vu le modèle à l’essai, on s’attend toujours à retrouver un CR-V un peu plus gros que l’ancien, ce qui devrait lui permettre de conserver son titre de VUS le plus logeable de la catégorie.

Du reste, pour la signature des phares et des feux, ça évolue timidement, mais ce qu’on voit propose un peu plus de caractère.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Honda Honda CR-V 2023, avant

Ce qui sera bien sûr intéressant, c’est qu’on va profiter enfin de la version hybride du modèle. La compagnie souhaite que cette dernière accapare 50 % des ventes du modèle. La version régulière devrait aussi revenir avec son 4-cylindres turbo de 1,5 litre, un moteur qui propose en ce moment 190 chevaux et 179 livres-pieds de couple. Aux États-Unis, la version hybride qui est actuellement proposée fournit 212 chevaux. Tous ces chiffres pourraient être revus à la hausse légèrement avec la nouvelle génération.

Autrement, on aura droit à la bonne vieille recette que l’on connaît bien. Honda décrit son modèle comme plus robuste et aventurier, ce qui pourrait laisser de l’espace pour une version TrailSport au sein de la gamme ; ce sera à voir.

On vous revient lorsque nous aurons plus d’informations, ou de photos, à partager sur le modèle.

Photo : Honda Honda CR-V 2023, écusson hybride