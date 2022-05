C’est tranquille depuis un certain temps chez Honda, mais ça va bouger au cours des prochains mois. La compagnie va en effet lancer le HR-V 2023 bientôt, puis un nouveau CR-V va nous arriver par la suite. Et c’est sans compter sur le prochain Pilot qui est en préparation et à l’essai.

Concernant la grande vedette de la famille, le CR-V, on vient d’avoir un aperçu du style qu’il va nous proposer, car des images de ce dernier viennent d’apparaître sur le Net.

Les photos qui circulent allègrement ont été découvertes par le site Motor1 sur la page Web du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information. Elles nous montrent clairement le CR-V de sixième génération.

Sans surprise, on découvre un modèle joli, mais qui ne présente rien de vraiment audacieux en matière de design. On reconnaît la signature retouchée de la marque, la même qu’on a découverte avec la Civic et qu’on a pu voir avec le nouveau HR-V lorsqu’il nous a été présenté. Il est intéressant de noter que le modèle attendu est un peu plus long que celui qu’il remplace, soit à 185,1 pouces contre 182,1. Le CR-V était déjà un des plus spacieux de sa catégorie ; ça va assurément se poursuivre. Ça s’explique par le fait que sur certains marchés, le VUS est proposé avec une troisième rangée. Est-ce qu’on nous réserve une surprise ici ? C’est à suivre.

Photo : Motor 1 Le prochain Honda CR-V, arrière

Il faudra voir, aussi, pour ce qui est de la plateforme, mais la rumeur veut que ce soit celle de la nouvelle Civic. L’habitacle, sans surprise, va aussi reprendre la signature adoptée avec la voiture la plus populaire au Canada.

Mécaniquement, puisque ça ne change pas souvent chez Honda, on s’attend à retrouver le même 4-cylindres turbo de 1,5 litre, un moteur qui propose en ce moment 190 chevaux et 179 lb-pi de couple. On pourrait ajouter quelques chevaux ici et là, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles.

Ce que l’on sait, c’est que la version hybride sera enfin proposée chez nous ; la nouvelle a été confirmée plus tôt cette année par la compagnie. Cette dernière, proposée aux États-Unis avec la version actuelle, n’était pas offerte ici, car elle n’était pas construite en Ontario, avec le CR-V régulier (préservation d’emplois oblige). Ce sera différent avec la nouvelle génération, car la variante hybride verra aussi le jour en Ontario.