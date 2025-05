Le Honda CR-V 2026 mis à jour et sa nouvelle variante TrailSport seront bientôt chez les concessionnaires canadiens. Et bonne nouvelle pour les consommateurs, le modèle est construit au Canada et n'est donc pas soumis aux tarifs douaniers.

Honda CR-V 2026 – quoi de neuf ?

Honda a d'abord confirmé la variante CR-V TrailSport en janvier, mais nous avons maintenant de nouvelles images et de nouveaux détails. Le CR-V reçoit également des mises à jour s'appliquant à toute la gamme, notamment en ce qui a trait à l'équipement inclus à l'intérieur.

Désormais de série sur toute la gamme, on retrouve un écran tactile de 9 pouces à l'intérieur, ainsi que la recharge sans fil pour téléphones et la connectivité sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

Les modèles hybrides reçoivent un nouvel écran multimédia de 10,2 pouces pour le tableau de bord. Le modèle Touring Hybrid est doté de l'intégration Google pour le système d'infodivertissement et repose sur des roues de 19 pouces plus grandes. Et toutes les variantes hybrides présentent un style plus audacieux et des éléments comme des embouts d'échappement en acier inoxydable poli.

Le Honda CR-V TrailSport 2026, trois quarts arrière | Photo : Honda

Motorisations du Honda CR-V 2026

En termes de performances, les modèles CR-V à traction intégrale reçoivent une version améliorée du système de gestion de la traction hors route, utilisable à des vitesses de 14 km/h ou moins. Tous les modèles hybrides (y compris le TrailSport) sont dotés de la traction intégrale via le système hybride à deux moteurs qui délivre, via un moteur 4 cylindres de 2,0 litres, une puissance de 204 chevaux et un couple de 247 lb-pi.

Notez qu'une version CR-V LX à traction est toujours proposée, question de rendre disponible aux consommateurs un CR-V plus abordable. Les modèles LX et Sport utilisent un moteur 4 cylindres turbocompressé de 1,5 litre bon pour 190 chevaux et 179 lb-pi de couple, associé à une transmission à variation continue (CVT).

Le Honda CR-V TrailSport 2026, écusson TrailSport | Photo : Honda

Honda CR-V TrailSport 2026

Bien conscient de l’envergure pour les modèles plus robustes et prêts pour le hors route, Honda propose son VUS compact en configuration TrailSport, ce qu'il fait déjà avec les modèles Ridgeline, Pilot et Passport. Notez que le CR-V TrailSport Hybride est le premier modèle TrailSport du constructeur à recevoir son système hybride à deux moteurs.

Le TrailSport reçoit des roues uniques de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain Continental, des écussons spéciaux et une nouvelle finition extérieure Ash Green Metallic qui fait également ses débuts avec le Passport TrailSport 2026. À l'intérieur, on retrouve également des écussons TrailSport, notamment sur les appuie-têtes et les tapis de sol, ainsi qu'un éclairage intérieur unique près du plancher, sur le tableau de bord, sur la console et sur les portes.

Pour le reste, le TrailSport ne reçoit aucun traitement spécial, sa garde au sol reste donc inchangée et il fonctionne avec le même groupe motopropulseur et le même système de suspension que les modèles CR-V à 4RM réguliers.

Les acheteurs peuvent choisir une galerie de toit en option.

Le Honda CR-V TrailSport 2026, de profil | Photo : Honda

Versions du Honda CR-V 2026 au Canada

• CR-V LX 2026

• CR-V Sport 2026

• CR-V Sport Hybride 2026

• CR-V TrailSport Hybride 2026

• CR-V EX-L Hybride 2026

• CR-V Touring Hybride 2026

Prix du Honda CR-V 2026 au Canada

Honda n'a pas encore annoncé les prix pour le Canada, mais cela devrait être imminent puisque le CR-V 2026 est attendu chez les concessionnaires ce printemps. Et étant donné que toutes les versions du CR-V 2026, incluant les modèles réguliers, hybrides et le nouveau TrailSport, sont construites au Canada, cela pourrait lui conférer un avantage compétitif par rapport à certains rivaux.

Honda CR-V TrailSport 2026, avant | Photo : Honda

Honda CR-V TrailSport 2026, sur le sentier | Photo : Honda

Honda CR-V TrailSport 2026, intérieur | Photo : Honda

Honda CR-V TrailSport 2026, sièges arrière | Photo : Honda

Honda CR-V TrailSport 2026, de haut | Photo : Honda

Honda CR-V TrailSport 2026, roue | Photo : Honda