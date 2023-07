Honda CR-V 2024 : une deuxième version hybride est ajoutée

La famille du Honda CR-V 2024 va compter sur une deuxième version hybride. La livrée EX-L rejoint la proposition Touring qui a fait ses débuts en 2023. Les acheteurs de CR-V ont donc une option plus abordable avec cet ajout à la gamme.

Le nouveau CR-V EX-L hybride est proposé à partir de 46 275 $, ce qui le place au-dessus des variantes CR-V LX, CR-V Sport et CR-V EX-L (non hybride) et sous la version CR-V Touring hybride, le modèle le plus haut huppé de la famille.

Honda CR-V EX-L Hybride 2024 blanc Photo : Honda

2024 Honda CR-V EX-L Hybride : ce qu'il faut savoir

Comme proposition se situant plus près du sommet de la gamme du CR-V, la nouvelle variante dispose d’un certain nombre d’équipements et de technologies de série, tel que :

Un siège passager à réglage électrique

Des sièges avant et arrière chauffants

Une sellerie en cuir

Un volant gainé de cuir

Des capteurs pour le stationnement avant et arrière

Un hayon électrique

Un écran tactile 9 pouces

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Le chargement sans fil d'appareils cellulaires (15 W compatible Qi)

Une chaîne audio à 8 haut-parleurs

Un système de contrôle du freinage à basse vitesse

Le design extérieur se distingue grâce à des jantes en alliage noires de 18 pouces, des embouts d’échappement rectangulaires, ainsi qu’un certain nombre d’accents noirs.

Comme la variante Touring hybride, la nouvelle EX-L hybrides est équipée d’un système à deux moteurs (et donc de la traction intégrale). Ce dernier délivre une puissance de 204 chevaux et un couple de 247 livres-pieds. Et comme avec la Touring hybride, sa consommation de carburant est de 6,0, 6,9 et 6,4 litres aux100 km (ville/route/combiné). La nouvelle variante est bien sûr également fabriquée à l’usine Honda d’Alliston, en Ontario.

Honda CR-V Sport Photo : Honda

Prix du Honda CR-V 2024

2024 Honda CR-V LX-B (2RM) - 35 125 $

2024 Honda CR-V LX-B (4RM) - 37 925 $

2024 Honda CR-V Sport - 42 075 $

2024 Honda CR-V EX-L (non hybride) - 44 275 $

2024 Honda CR-V EX-L Hybride - 46 275 $

2024 Honda CR-V Touring Hybride - 49 775 $

Les prix ne comprennent pas les frais de 2000 $ pour le transport et la préparation.