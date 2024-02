• Auto123 effectue un premier essai du Honda Prologue 2024.

Montréal, Québec – À peine lancé, le partenariat entre General Motors et Honda pour le partage de plateformes de véhicules électriques est terminé. Il a suffisamment duré pour que GM lance le Chevrolet Blazer EV et pour que Honda présente le Prologue 2024.

Après avoir passé une journée avec ce dernier dans les Cantons de l’Est au Québec, je trouve dommage que ce partenariat n’ait pas donné lieu à davantage de résultats. Pourquoi ? Parce que la première incursion de Honda dans le monde des véhicules électriques est assez impressionnante, somme toute.

Le tout nouveau Honda Prologue 2024 Photo : D.Heyman

Design du Honda Prologue 2024

Le Honda Prologue et le Chevrolet Blazer EV sont à peu près de la même taille, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le VUS électrique de Honda offre un mélange judicieux de technologie et d’esthétisme, et il ne ressemble à aucun autre Honda commercialisé jusqu’à présent.

On peut saluer cette décision de sortir du moule, car si le langage stylistique actuel de Honda s’est avéré correct (le VUS Pilot et la berline Accord, par exemple), c’est maladroit lorsqu’il s’agit des voitures et des petits VUS.

Le Prologue a un style qui lui est propre, donc. Les lignes sont musclées et s’apparentent à celles d’une Audi. C’est ponctué par de superbes choix de jantes, dont celles de 21 pouces à larges rayons que l’on voit ici et qui sont de série sur la version haut de gamme Touring.

Les boucliers avant et arrière bénéficient également de détails intéressants, certains uniques, d’autres un peu dérivés, mais néanmoins sympathiques. Le faciès est dominé par un accent de couleur contrastée sur toute la largeur qui entoure les phares et le logo. C’est une touche futuriste, un peu à la Hyundai Ioniq 5. On voit que l’objectif était d’être élégant, afin de réduire l’effet de traînée.

Aperçu de Honda Prologue 2024 de l'arrière Photo : D.Heyman

Le thème « pleine largeur » se poursuit à l’arrière avec un autre pourtour contrasté pour les feux et l’inscription « Honda ». La façon dont Honda fait ressortir des ampoules colorées derrière des ampoules transparentes ajoute une touche intéressante.

L'intérieur du Honda Prologue 2024 Photo : D.Heyman

À l'intérieur

Typiquement pour un Honda, l’habitacle du Prologue est avant tout élégant et bien agencé, même s’il n’est pas des plus excitants visuellement. Le tableau de bord est un mélange d’angles droits et de surfaces larges et plates sans encombrement. Il en va de même pour la console centrale, qui dispose d’une grande surface plane pour les portefeuilles et les téléphones, d’une paire de porte-gobelets et d’un socle vertical pour la recharge sans fil… et c’est à peu près tout.

Au-dessus, une série de boutons permet de contrôler la climatisation, ainsi que le volant chauffant et les sièges avant chauffants et ventilés. Malheureusement, on ne trouve pas de sièges arrière chauffants. Dois-je préciser qu’il s’agit également de pièces provenant directement de la boîte à outils de GM ? Est-ce grave ? Non, mais c’est un peu déstabilisant. Autrement, le Prologue est un véhicule à part entière.

Première rangée du Honda Prologue 2024 Photo : D.Heyman

L’un des grands avantages d’avoir peu de composants sous le plancher est qu’il y a plus de place à l’intérieur, et c’est généreux tant à l’avant qu’à l’arrière. Le bac central est également profond.

Le plus important, ce sont les sièges confortables à l’avant et à l’arrière, la vue imprenable vers l’avant et, avec le toit ouvrant panoramique de la version Touring, l’ambiance aérée. J’aurais aimé retrouver un coffre à l’avant, mais Honda dit que c’est la façon dont le véhicule a été conçu. La nécessité d’avoir des moteurs à l’avant et à l’arrière signifie qu’un coffre aurait été trop peu profond pour en valoir la peine.

Écran multimédia du Honda Prologue 2024 Photo : D.Heyman

La technologie dans le Honda Prologue 2024*

J’ai mis un astérisque ici parce que nous avons essayé des modèles de préproduction et que nous avons rencontré quelques pépins technologiques pendant notre essai. Le principal était l’absence de fonctionnalité Apple CarPlay sans fil (nous avons essayé avec deux générations d’iPhone) et quelques problèmes graphiques, tels que des icônes minuscules et du texte mal placé.

Honda affirme que ces problèmes devraient être résolus pour la production. En attendant, nous avons pu profiter de l’écran multimédia de 11,3 pouces qui, selon Honda, est le plus grand qu’ils proposent. Techniquement, l’élément que l’on retrouve dans l’Accord est plus grand dans l’ensemble, mais il y a plus d’espace utilisable sur l’écran du Prologue.

Le tableau de bord est composé de deux modules ; l’un pour le bloc d’instruments à affichage standard, l’autre pour l’écran multimédia, contrairement à l’écran large que l’on trouve dans le Blazer EV. Honda explique que la zone entre les deux écrans est généralement bloquée par le volant, et qu’il est donc inutile d’inclure un écran à cet endroit. On veut bien, mais le tableau de bord du Blazer est le plus moderne des deux.

D’autres équipements spécifiques à la version Touring incluent une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs et l’affichage tête-haute, tandis que l’intégration de Google (qui comprend Google Maps, Google Assistant et toutes les applications Google Play) est de série sur toutes les versions. La caméra de recul offre également une vue à 360 degrés.

Profil du Honda Prologue 2024 Photo : D.Heyman

Prix du Honda Prologue 2024 au Canada

La structure de prix signifie que chaque version du Prologue est admissible à des rabais gouvernementaux pour les véhicules électriques, tant fédéral que provincial (le cas échéant). Voici les prix exacts :

- Prologue EX 2024 - 59 990 $

- Prologue EX-L 2024 - 64 990 $

- Prologue Touring 2024 - 69 990 $

Design extérieur du Honda Prologue 2024 Photo : D.Heyman

Conduite du Honda Prologue 2024

La puissance est évaluée à 288 chevaux et 333 lb-pi de couple. Elle est acheminée aux quatre roues de série. Le marché américain propose une version à traction à moteur unique.

L’autonomie est évaluée à 438 km pour le modèle Touring et à 451 km pour les versions EX et EX-L. Les roues plus grandes du modèle Touring et d’autres options augmentent le poids du véhicule, ce qui réduit l’autonomie.

Comme c’est le cas avec les véhicules électriques, la puissance est immédiate dès que vous appuyez sur l’accélérateur (encore plus rapidement et avec une sonorité électronique en mode Sport).

Logo du Honda Prologue 2024 Photo : D.Heyman

Bien sûr, ces moteurs, plus la batterie de 85 kWh, signifient que la Prologue pèse autour de 2600 kg. Il y a une limite à ce qu’on peut faire pour vaincre l’inertie associée à ce poids. Vous ne confondrez jamais la Prologue avec un véhicule électrique de performance.

Cela n’est probablement pas un problème pour la plupart de gens qui envisagent d’acheter un véhicule de ce type. Ils vont profiter du confort et de la direction directe et prévisible. Même les routes crevassées par l’hiver dans les régions rurales du Québec n’ont pas posé problème, même avec les roues de 21 pouces. J’ai conduit le Blazer EV et le Prologue offre une conduite plus douce, car Honda a réglé la suspension pour limiter les rebondissements d’avant en arrière.

En plus du mode Sport, on peut opter pour la conduite à une pédale, activée par un bouton situé au-dessus de l’écran central. On peut aussi régler son degré d’agressivité (Off, Normal et Strong). Si vous voulez plus de régénération une fois que vous avez relâché l’accélérateur, vous pouvez vous tourner vers un autre élément emprunté à GM ; la palette de régénération située à gauche du volant. Même lorsque la pédale de frein est enfoncée, le fait de tirer sur elle permet de ralentir de manière encore plus agressive, en récupérant autant d’énergie que possible.

Honda Prologue 2024 de couleur blanche Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions concernant le Honda Prologue 2024

Le Canada aura-t-il droit à une version à traction ?

Il n’est pas prévu pour l’instant de commercialiser la version américaine à moteur unique et à traction. Cependant, Honda surveillera le taux de pénétration de ce modèle aux États-Unis et s’adaptera en conséquence.

Combien de temps faut-il pour recharger la batterie du Prologue ?

Avec une capacité maximale de 150 kW sur un chargeur rapide à courant continu, le Prologue devrait retrouver une autonomie de 100 km en 10 minutes. Un chargeur domestique de 240 V de niveau 2 permet quant à lui de retrouver 35 km d’autonomie par heure, pour un total d’environ 12 heures pour une charge complète (modèles à grande autonomie). Il est également possible de brancher le Prologue sur une prise de courant standard de 120 V, mais cette solution ne devrait être utilisée que pour rajouter un dernier pourcentage de charge.

Aperçu de Honda Prologue 2024 de profil Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Le Prologue 2024 propose plusieurs arguments intéressants. L’autonomie du VUS électrique est importante, son style devrait plaire à un large éventail de clients et sa conduite sert d’exemple aux autres manufacturiers dans le domaine des véhicules électriques. En fait, le modèle remplit toutes les conditions requises pour ceux qui souhaitent rouler au quotidien en véhicule électrique.

Bien qu’il ne soit pas bon marché, l’admissibilité au rabais atténuera le choc.

Somme toute, il s’agit d’une solide incursion de Honda dans le monde des tout électriques. Il est dommage que nous ne puissions jamais voir à quel point le partenariat avec GM aurait pu porter ses fruits.

Évaluation du Honda Prologue 2024

- Design : 8,5/10

- Habitacle : 8/10

- Performances : 8/10

- Espace à bord : 9/10

- Technologie / sécurité : 7/10*

- Efficacité énergétique : 8/10

- Rapport qualité / prix : 8/10

Points forts Excellente conduite

Excellente conduite Style extérieur séduisant

Style extérieur séduisant Rabais gouvernementaux pour les véhicules électriques Points faibles Pas de coffre avant

Pas de coffre avant Un seul choix de groupe motopropulseur

Un seul choix de groupe motopropulseur Style intérieur discret

Honda Prologue 2024 mise à l'essai Photo : D.Heyman

Les concurrents du Honda Prologue 2024

- Chevrolet Blazer EV

- Ford Mustang Mach-E

- Hyundai Ioniq 5

- Nissan Ariya

- Subaru Solterra

- Toyota BZ4X

- Volkswagen ID.4

L'arrière du Honda Prologue 2024 Photo : D.Heyman