Est-ce que Honda songe à ramener son Element ?

• Deux demandes de brevets enregistrées par Honda nous montrent un véhicule qui reprend le design de l’Element.

Le Honda Element a été proposé par Honda entre les années 2003 et 2011. Ce modèle au style carré était probablement en avance sur son temps, avec son style aventurier, si populaire aujourd’hui à travers l’industrie.

Il n’a pas été oublié par les amateurs, et assurément pas par Honda elle-même qui a déposé une demande de brevet auprès des autorités pour deux accessoires qui peuvent se greffer à un véhicule. Or, ledit véhicule représenté sur les croquis prend des allures de l’Element, un peu comme si l’on avait devant les yeux l’évolution logique du modèle en matière de design. C’est particulièrement notable avec le style carré du modèle, la garde au sol plus élevé, ainsi que les portières latérales qui s’ouvrent de façon antagoniste.

Ce n’est qu’une hypothèse, comme le stipule aussi le magazine Car and Driver qui reprend également cette nouvelle, mais rien n’est impossible. Un véhicule électrique reprenant le nom Element serait tout désigné au sein de la gamme Honda.

Demande de brevet de Honda, fig. 1 |

Demande de brevet de Honda, fig. 2 |

Notez que les deux brevets remis par le constructeur à l’Office américain des brevets et des marques (USPTO = United States Patent and Trademark Office) l’ont été en décembre 2022, mais qu’ils ont été rendus publics à la fin du mois de juin de cette année seulement. Un des brevets est un accessoire de camping qui se fixe à l’arrière et sur le toit d’un véhicule, avec des rallonges pouvant servir pour de multiples usages.

L’autre brevet concerne une cloison réglable en deux positions pour modifier la longueur de la caisse d’une camionnette. Le dessin parle de lui-même. Est-ce que le véhicule envisagé, ou du moins porteur de ces deux brevets, serait un produit multiusage, avec des parties amovibles qui ferait de lui un utilitaire un jour et une camionnette le lendemain ?

Comme on le mentionne, on demeure dans la pure spéculation. Il est simplement amusant de tenter de deviner ce que Honda a en tête avec ces deux innovations.

Il faudra laisser le temps au temps. Parfois, les brevets enregistrés prennent forme rapidement sur de nouveaux véhicules ou en tant que nouveaux véhicules. En d’autres occasions, ils sont tablettés et nous n’en entendons plus jamais parler.

Parions ici que les amateurs qui ont connu l’Element aimeraient assurément assister au retour d’un modèle qui s’en inspire.

Fait amusant, Honda avait visé une clientèle très jeune avec son Element, qui s’était plutôt avéré très populaire auprès des 40 ans est plus.

Demande de brevet de Honda, fig. 3 | Photo : Honda