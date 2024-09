La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, souhaite intervenir auprès des constructeurs pour remédier à un problème ; le nombre d’accidents mortels impliquant des piétons.

Selon l’organisme, le nombre de fatalités lors d’un impact entre un véhicule et un piéton a augmenté de 33 % au cours des 20 dernières années, alors que le nombre de décès qui surviennent à l’intérieur d’un véhicule est en baisse pour la même période.

Une proposition de règlement mise sur la table vise à établir de nouvelles normes de collision destinées à atténuer les traumatismes crâniens des piétons lors de collisions frontales.

Cela pourrait poser des problèmes pour les camionnettes et les VUS, qui sont plus gros que jamais. Dans le cas des camionnettes particulièrement, les faciès de certains modèles sont devenus grossiers et de l’intérieur, il est de plus en plus difficile de voir ce qui se trouve devant. Et il est plutôt simple à comprendre qu’en cas d’impact avec un humain, ce dernier est plus en danger avec les véhicules d’aujourd’hui que ceux des années 80 ou 90, simplement en raison de la taille des modèles d’aujourd’hui.

La proposition de règlement ne nomme pas de véhicules précis, mais elle met l’accent sur « l’ensemble des segments des camionnettes et des gros véhicules utilitaires sport » aux États-Unis.

Le Cadillac Escalade | Photo : Cadillac

Les capots de tous les types de véhicules font l’objet d’une attention particulière. Cependant, pour les produits particulièrement volumineux, la règle pourrait également s’appliquer aux grilles et aux boucliers. Elle exigerait que les véhicules respectent certains paramètres concernant le contact avec le côté des piétons, car la plupart des collisions se produisent lorsque quelqu’un marche devant un véhicule. Deux tailles de mannequins (et de tête) sont utilisées pour les tests, l’un correspondant approximativement à un enfant de six ans et l’autre à un adulte.

C’est du sérieux, car le document contient 238 pages remplies de lignes directrices et de recommandations sur les structures des capots, les ailes et l’établissement de scénarios et de paramètres sur la façon dont ils peuvent entrer en contact avec les piétons. La conclusion, c’est que toutes ces structures devraient mieux atténuer la force d’un impact avec la tête d’un piéton, afin d’augmenter les chances de survie de ce dernier.

« Nous sommes confrontés à une crise du nombre de décès sur les routes, et c’est encore pire pour les usagers vulnérables comme les piétons. Entre 2013 et 2022, les décès de piétons ont augmenté de 57 %, passant de 4779 à 7522. Cette proposition de règlement garantira que les véhicules seront conçus pour protéger les personnes à l’intérieur et à l’extérieur contre des blessures graves ou mortelles. Nous continuerons à travailler pour rendre nos routes plus sûres pour tout le monde et pour protéger les usagers vulnérables de la route », a déclaré Sophie Shulman, administratrice adjointe de la NHTSA.

La proposition de règlement est actuellement à l’étude et une période de consultation publique de 60 jours est en cours.