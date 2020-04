La semaine dernière nous avions partagé avec vous les détails sur la version du nouveau Honda HR-V 2019 qui sera commercialisé aux États-Unis. Nous avons maintenant les détails pour notre édition canadienne, ainsi que les prix pour chaque version - et voici notre galerie de photos.

Les concessionnaires acceptent les précommandes sur le HR-V 2019 à partir de maintenant, et les premières livraisons devraient s’effectuer en début de 2019.

Quoi de neuf

Premièrement, le Honda HR-V 2019 sera disponible en deux nouvelles versions, soit le Sport et le Touring. Le petit multisegment bénéficie également d’un style renouvelé et de nouvelles technologies, et offrira aux conducteurs une expérience de conduite plus raffinée, selon Honda.

Le prix de départ du modèle de base se situe à 23 100 $, alors que le modèle haut de gamme Touring coutera au moins 31 800 $.

Esthétiquement, le HR-V 2019 a été mise à jour avec plusieurs éléments remaniés. La calandre, par exemple, profite d’une nouvelle interprétation de « l’aile déployée » chrome foncé et se prolonge au-dessus des nouveaux phares de style projecteurs. Sous la bande chromée, l’ouverture de calandre a été redessinée pour conférer une allure plus large et les réceptacles des phares ont été grossis. À l’arrière, des lentilles fumées de feux de direction sont reliées par une mince bande chromée.

Photo : Honda Honda HR-V Touring 2019

Le Sport et le Touring

Pour leur part, les nouvelles versions HR-V Sport et Touring ont une prestance qui leur est propre. Une garniture noire (dont une calandre à motif de nid d’abeille) et des jantes de 17 pouces identifient visuellement les versions HR-V Sport alors que la version Touring reçoit des phares à DEL à éléments multiples, une garniture chrome foncé et des phares antibrouillards à DEL.

À l’intérieur, la version Sport est munie d’une garniture de toit noire, de piqûres contrastantes sur les sièges, d’un volant gainé cuir et de pédales de style sport.

Le HR-V Touring arbore une calandre nid d’abeilles aux phares à DEL à éléments multiples Honda uniques dans la gamme des HR-V, tout comme les phares antibrouillards à 5 éléments à DEL. Le HR-V est muni de la même garniture de bas de caisse que la version Sport, mais peinte de couleur assortie à la carrosserie plutôt que noir lustré.

Deux nouvelles couleurs ont été ajoutées à la palette de couleurs du HR-V en 2019 : Orange métallisé et Blanc platine nacré.

Photo : Honda Honda HR-V Sport 2019

La technologie

Une première cette année pour le HR-V, le modèle est offert de série avec la suite Honda Sensing de technologies évoluées de sécurité et d’assistance au conducteur incluant, entre autres, le Système de freinage à réduction d’impact, le Système d’alerte de collision avant, le Système d’avertissement de sortie de voie, le Système d’atténuation de sortie de voie, le Régulateur de vitesse adaptatif et le Système d’assistance au franchissement involontaire de ligne, et ce sur toutes les versions.

À l’intérieur, le HR-V bénéficie d’un nouvel affichage audio qui réintègre un bouton de volume et l’ajout de l’intégration Apple CarPlay et Android Auto. Le système de navigation, disponible uniquement sur les versions Touring, a aussi été amélioré par des graphismes plus précis et des repères en 3D. Tous les modèles sont pourvus d’indicateurs redessinés à gros compteur de vitesse analogique et compte-tours numérique.

Le HR-V 2019 tire avantage des raffinements apportés à sa boîte de vitesses automatique à variation continue (CVT) de série conférant une sensation de conduite plus naturelle et un fonctionnement plus silencieux. D’autres mesures ont été prises pour réduire le bruit dans l’habitacle dont une insonorisation supplémentaire dans les ailes et au plancher ainsi que l’inclusion de la suppression active du bruit sur les versions Sport et Touring.

Photo : Honda Honda HR-V Touring 2019

Le groupe motopropulseur

On retrouve sous le capot du Honda HR-V 2019 un moteur SACT i-VTEC 4 cylindres de 1,8 litre de 141 chevaux. Que ce soit en traction avant ou à quatre roues motrices, tous les modèles de HR-V sont maintenant pourvus d’une boîte de vitesses automatique à variation continue (CVT). La boîte de vitesses manuelle à 6 rapports a été abandonnée avec l’année modèle 2019.

Les prix

LX (TA) 23 100 $

LX (TI) 25 400 $

Sport (TI) 28 600 $

Touring (TI) 31 800 $