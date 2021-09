Honda annonce Trailsport, un nouveau niveau de finition

Lorsque Ford a annoncé qu'il faisait revivre le Bronco en tant que rival tout-terrain du Wrangler, Jeep n'était pas le seul à y prêter attention. Plus récemment, Subaru a commencé à lancer des éditions Wilderness de certains modèles, les Outback et Forester étant les premiers modèles à bénéficier de ce traitement. Aujourd'hui, Honda a annoncé l'introduction d'un nouveau niveau de finition pour ses multisegments, VUS et camions. Voici le Trailsport.

Ce que nous avons recueilli auprès de Honda indique que les changements dont bénéficieront les modèles Trailsport seront relativement légers, du moins au début. Visuellement, ils arboreront des boucliers avant et arrière retravaillés, un habillage de carrosserie renforcé et des pneus plus grands. À l'intérieur, comptez sur des éléments intérieurs orange ici et là.

Photo : Honda Honda Passport Adventure Lifestyle Project, 2019

Il n'y a pas de mot sur les changements liés aux performances, mais Honda affirme qu'il y aura plus d'accessoires et de particularités en cours de route, par exemple une garde au sol accrue, des éléments de suspension et de transmission modifiés, des panneaux de soubassement et des pièces de rechange de grande taille.

Honda n'a pas confirmé quel sera le premier modèle à recevoir une version Trailsport, mais on s'attend à ce que ce soit le Passport, d’après ce que lOn peut voir sur la vidéo partagé par Honda. La fabricant promet que le premier modèle sortira chez les concessionnaires dans le courant de l'année, donc quand même bientôt. Nous pouvons aussi facilement imaginer que les prochains modèles à recevoir l’ensemble Trailsport seront les Ridgeline et Pilot, qui sont tous deux assez proches du Passport dans leur composition.