Le Honda Passport a été introduit pour 2020 et pour sa troisième année sur le marché, il profite déjà de retouches. Son créateur a en effet annoncé ce qui changeait avec son modèle pour la prochaine année, mais surtout mis l’accent sur une nouvelle variante qui voit le jour, la TrailSport.

Les révisions de style

Commençons avec ce qui change sur le plan du style. D’abord, entre le pare-chocs avant et le pilier A, tout est nouveau. Les ailes et le capot sont composés de panneaux différents, retravaillés et redessinés, le tout pour conférer une allure plus robuste au modèle. C’est à la mode.

C’est aussi cette tendance qui a dicté les changements apportés à la grille qui se présente de manière plus agressive. On remarque aussi une bande qui vient scinder les phares de chaque côté, bande qui s’étend d’un côté à l’autre du véhicule. Elle adopte une allure chromée sur la version sport alors que sur les variantes Touring et TrailSport, elle se pointe avec un fini noir lustré.

Photo : Honda Honda Passport TrailSport 2022, avant

On note aussi que le pare-chocs a été redessiné pour offrir un style plus musclé. Les prises d’air sont plus massives pour refroidir tout ce qui est possible sous le capot et à la hauteur du système de freinage, mais aussi pour proposer un meilleur aérodynamisme.

À l’arrière, on parle essentiellement d’un nouveau pare-chocs qui incorpore des ouvertures capables d’accueillir des embouts d’échappement plus massifs.

Chaque Passport va aussi profiter de nouvelles jantes. Leur taille fait 18 pouces avec les déclinaisons Sport et TrailSport alors que la version Touring a droit à des unités de 20 pouces.

Notez aussi qu’une édition HDP (Honda Performance Development) sera livrable. Cette dernière va mettre l’accent sur le style et va recevoir un traitement unique qui inclut une calandre différente, des élargisseurs d’ailes avant (noirs), des roues au style plus robustes, ainsi qu’une flopée de logos.

Photo : Honda Honda Passport TrailSport 2022m, profil

TrailSport

La grande nouveauté, c’est l’ajout de la version TrailSport. Comme mentionné, c’est la mode à travers l’industrie. On a pu le voir, par exemple, avec l’approche Wilderness chez Subaru.

En matière de capacité, la variante TrailSport porte un changement d’importance, soit des voies élargies de 10 mm à l’avant et à l’arrière, le tout pour une position plus stable et mieux plantée. Elle va profiter de la traction intégrale, bien sûr, mais aussi des modes de conduite du système de traction intelligente de Honda, le tout de série. Pour cette première année, on parle de changements modestes, mais Honda promet que les capacités vont croître lors des années à venir. Et, on le devine, avec le modèle de prochaine génération.

Pour le reste, les modifications sont surtout d’ordre esthétique. Des logos orangés à la calandre et au hayon, des inscriptions noires pour le nom Passport et la mention AWD sur la carrosserie, ainsi que des jantes uniques. À l’intérieur, l’habitacle va proposer un environnement marqué par des surpiqûres orange au volant, aux panneaux de portières, ainsi que sur les sièges. Des logos TrailSport vont apparaître aux appuis-tête ainsi que sur les tapis. Même le bloc d’instruments aura droit à des cadrans différents.

Photo : Honda Honda Passport TrailSport 2022, trois quarts arrière

La garde au sol du modèle est annoncée à 205 mm. Mécaniquement, rien ne change alors qu’on va toujours retrouver le V6 de 3,5 litres de la compagnie à l’animation, toujours avec 280 chevaux et 262 livres-pieds de couple. La capacité de remorquage maximale est aussi la même à 5000 livres.

Enfin, notons qu’en matière de sécurité, en plus de la suite Honda Sensing, tous les Passport 2022 vont profiter du rappel pour les sièges arrière, ainsi que du rappel pour les ceintures de sécurité arrière.

Photo : Honda Honda Passport TrailSport 2022, arrière