Honda souhaite vendre 70 000 Prologue annuellement en 2024

La division nord-américaine de Honda y est allée d’une déclaration intéressante hier, soit qu’elle souhaitait annuellement vendre 70 000 unités de son VUS électrique Prologue en sol américain. Ce dernier est attendu sur le marché en 2024.

Les constructeurs partagent rarement les projections de ventes pour un modèle précis, ce qui rend la prévision intéressante pour fin d’analyse. On sait cependant que la compagnie veut vendre un total de 500 000 véhicules électriques en sol américain d’ici 2030 ; le Prologue sera un joueur important, c’est une évidence. En 2040, la compagnie souhaite que 100 % de ses ventes chez nous soient l’affaire de produits tout électriques.

Quant au Prologue, rappelons que ce véhicule est développé conjointement par Honda et General Motors (GM) et qu’il va utiliser la plateforme Ultium développée par le géant américain. Les deux constructeurs développent également un VUS électrique pour la marque Acura. GM va assembler ce dernier ainsi que le Prologue et tous deux sont attendus pour 2024. Le nom du modèle d’Acura n’est pas encore connu.

Après les produits construits par GM, Honda lancera une série de véhicules électrifiés, cette fois basés sur la plateforme e-Architecture développée par la compagnie. Cette dernière, dédiée à l’électrique, va servir les modèles que Honda va construire dans ses usines nord-américaines.

Dave Gardner, le vice-président directeur des opérations nationales de la division américaine de Honda, a déclaré via un communiqué que la compagnie va concentrer les ventes du Prologue sur les territoires de la Californie, ainsi que d’autres États comme le Texas et la Floride. On devine bien sûr que le modèle sera aussi vendu ici, mais la présente nouvelle concerne les prévisions pour les États-Unis.

Il a ajouté que Honda prévoit ajouter des systèmes hybrides électriques à d’autres modèles vendus chez nous.

« Notre stratégie est axée sur l’introduction d’un pourcentage plus élevé de systèmes hybrides avec nos modèles principaux à court terme, en faisant un effort déterminé pour atteindre un volume plus élevé menant à l’introduction de notre Honda Prologue », a conclu Dave Gardner.